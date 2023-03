Montréal, au second rang des meilleures villes étudiantes au Canada

Montréal se situe au deuxième rang, derrière Kingston, parmi les 47 villes figurant dans le palmarès 2023 d’HelloSafe des meilleures villes étudiantes au Canada. Ce classement est effectué en fonction d’un ensemble de 18 critères combinant excellence académique, vie étudiante, qualité de vie et attractivité.

Pour la deuxième année consécutive, retrouvez le #classement HelloSafe des meilleures villes étudiantes du #Canada en 2023 ! Cette année #Kingston, #Montréal et #Vancouver sont sur le podium 🧑‍🎓👇 https://t.co/6333zLVEfR — HelloSafe Canada (@HelloSafe_CA) March 9, 2023

Bien que Montréal conserve le deuxième rang général, place qu’elle occupait aussi l’an dernier, la métropole se retrouve au premier rang dans la catégorie «Excellence des études». Montréal est aussi la ville canadienne qui propose la meilleure vie étudiante grâce à la densité de l’offre culturelle et par la présence abondante de bars, cafés, restaurants et autres lieux de divertissement.

«On peut également souligner les belles places occupées par Montréal, Sherbrooke et la Ville de Québec, qui montrent que la Belle Province est plus que jamais une destination privilégiée pour les étudiants canadiens et internationaux», commente le rédacteur en chef d’HelloSafe Canada, Alexandre Dessouter.

HelloSafe Canada est une plateforme de comparaison de produits financiers dont l’objectif est de donner accès au public canadien aux meilleures offres en un minimum de temps.