Nuit violente au centre-ville de Montréal

Dans la nuit de dimanche, un homme a été retrouvé poignardé près du métro Atwater et des coups de feu ont retenti au centre-ville.

À 20h, un appel a été lancé au 911 alors qu’une personne poignardée au haut du corps a été retrouvée au coin de l’avenue Atwater et du boulevard de Maisonneuve, en face du collège Dawson.

La victime était consciente à l’arrivée du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et a été transportée à l’hôpital. Il n’y a actuellement plus de crainte pour sa vie.

Plus tard, vers 22h15, une arme à feu a été déchargée au coin des rues Belmont et Mansfield, à l’extérieur de la Gare Centrale. Un périmètre de sécurité a été érigé et au moins une douille a été retrouvée sur les lieux. Aucun suspect ou potentielle victime n’étaient sur les lieux à l’arrivée des forces de l’ordre.

Dans les deux cas, une enquête est en cours et aucun suspect n’a été arrêté.