Tempête de verglas : des mesures pour vous aider dans votre arrondissement

Alors que des centaines de milliers de Montréalais sont privés d’électricité, chaque arrondissement se met en mode réaction. Métro a recensé les mesures prises selon votre arrondissement.

Le Plateau-Mont-Royal

Les résidents du Plateau-Mont-Royal et du Mile-End peuvent prendre refuge et aller télétravailler dans la bibliothèque Mordecai-Richler et celle du Plateau-Mont-Royal. La Maison de la culture de l’arrondissement garde également ses portes ouvertes.

Par contre, la totalité des parcs du Plateau, les piscines du Centre du Plateau, le bureau Accès Montréal et le comptoir des permis sont tous fermés.

Rosemont-La-Petite-Patrie

Aucune information sur les fermetures et ouvertures n’a été donné par l’arrondissement.

Villeray-St-Michel-Parc-Extension

Les Villerois, Michellois et Parc-Exers peuvent aller brancher leurs appareils et se réchauffer dans trois lieux désignés : les arénas Saint-Michel et Howie-Morenz et le centre de loisirs René-Goupil.

Les piscines Villeray, Saint-Roch, Joseph Charbonneau, les bibliothèques Le Prévost, Saint-Michel, Parc-Extension, la Maison du citoyen, le Centre sportif Jean-Rougeau et la Maison de la culture Claude-Léveillée sont autant d’institutions publiques fermées pour le public, en raison des pannes électriques.

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

La Maison du citoyen, le bureau Accès Montréal de Pointe-aux-Trembles, le comptoir des permis, la maison de la culture de PAT et la bibliothèque Serge-Bouchard y sont temporairement fermés.

Le bureau Accès Montréal de Rivière-des-Prairies reste ouvert.

Anjou

Le centre communautaire d’Anjou, le Centre Roger-Rousseau et la mairie d’arrondissement accueillent les Angevins qui souhaitent se réchauffer, prendre un café et un muffin. Autre possibilité pour télétravailler et lire : la bibliothèque du Haut-Anjou, qui est ouverte de midi à 20 h aujourd’hui.

La bibliothèque Jean-Corbeil est, elle, fermée.

Saint-Léonard

L’arrondissement ne donne pas le statut d’ouverture des arénas et centres sportifs mais indique que la bibliothèque de Saint-Léonard est fermée, car elle n’a plus de courant.

Montréal-Nord

L’arrondissement accueille les citoyens dans deux haltes chaleurs, à la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord et au centre de loisirs de Montréal-Nord.

Le Bureau Accès-Montréal, la Maison culturelle et communautaire, les bibliothèques Belleville, Henri-Bourassa et Julio-Jean-Pierre sont par contre fermés en raison de pannes de courant.

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Aucune information n’a été donnée.

Ville-Marie

L’arrondissement ne donne pas d’informations sur les fermetures services. Notons que le secteur est très peu touché par les pannes d’électricité, d’après Hydro-Québec.

Outremont

Outremont est particulièrement touchée par les coupures de courant, d’après Hydro-Québec. En conséquence, la totalité des édifices municipaux sont fermés. Les autorités demandent aux automobilistes de déplacer leurs véhicules lorsque des équipes d’Hydro-Québec viennent pour une intervention.

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Le bureau Accès Montréal est fermé.

Le Sud-Ouest

L’arrondissement ne donne aucune information.

Verdun

Les activités dans tous les centres et gymnases de Verdun sont annulées. Les centres demeurent toutefois ouverts.

La bibliothèque Jacqueline-De Repentigny est fermée, mais le Quai 5160 et la bibliothèque de L’Île-des-Soeurs accueillent les Verdunois.

Ahuntsic-Cartierville

La quasi-totalité des édifices municipaux ont fermé leurs portes : les arénas Ahuntsic et Marcelin-Wilson, la piscine Sophie-Barat, le YMCA, le Centre culturel et communautaire de Cartierville, la bibliothèque de Salaberry et la maison de la culture et bibliothèque Ahuntsic.

Seule la bibliothèque de Cartierville garde ses portes ouvertes.

LaSalle

La Bibliothèque L’Octogone, le parc des Rapides et le centre culturel et communautaire Henri-Lemieux sont fermés.

Lachine

Pour se réchauffer et avoir accès à Internet, les résidents de Lachine peuvent aller au Salon A de la Maison du brasseur, de 12h à 22h, tandis que la bibliothèque de Saint-Pierre est ouverte depuis plus tôt aujourd’hui.

L’aréna Pierre « Pete » Morin et la bibliothèque Saul-Bellow sont fermés tandis que les activités de bains libres et cours de natation à la piscine du collège Saint-Anne sont annulées.

Saint-Laurent

L’arrondissement ne donne pas d’informations.

Pierrefonds-Roxborro

Les bâtiments municipaux sont fermés et les activités sont annulées. Le Bureau Accès Montréal à la mairie d’arrondissement demeure ouvert

L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève

L’arrondissement ne donne aucune information.

Plus de détails à venir