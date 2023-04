Verglas: ce qu’il faut savoir pour les assurances

Un arbre est tombé et a causé des dommages sur deux voitures dans Hochelaga.

Voici les informations à savoir concernant les réclamations d’assurance concernant les dommages causés par la tempête verglas qui a secoué le sud-ouest du Québec mercredi.

La majorité des contrats d’assurance habitation couvrent la plupart des dommages qui pourraient avoir été occasionnés par la chute d’une branche ou d’un arbre sur le bâtiment, explique le Bureau d’assurance du Canada (BAC). Les pertes d’aliments réfrigérés et le gel qui peut survenir dans les installations sanitaires sont aussi pris en charge.

Il est important de prendre des photos des dommages en plus d’en faire l’inventaire. Avant de jeter de la nourriture qui serait désormais non comestible, par exemple, il faut la photographier et noter précisément de quoi il s’agit afin de faciliter ses réclamations.

S’il vous a fallu quitter votre demeure à cause de la panne d’électricité, ce n’est pas suffisant pour faire une réclamation. Cependant, s’il a fallu quitter les lieux pour des raisons sécuritaires, notamment la chute d’un arbre sur l’habitation, il est généralement possible d’obtenir des frais de subsistance supplémentaires.

Le BAC rappelle qu’il est important de documenter tous les incidents, mais aussi de sécuriser les lieux pour empêcher que les dégâts ne s’aggravent.

Pour ce qui est des voitures et autres véhicules, leur couverture d’assurance dépend des polices individuelles de chacun.

Le BAC offre son service d’information du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 514 288-4321. Des informations sont aussi disponibles sur son site internet.