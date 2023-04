Le (gratte-)ciel nous tombe sur la tête

Le 11 avril, vers 18h, des fenêtres se sont détachées d’un gratte-ciel montréalais en construction et se sont écrasées plus bas. Un drame a été évité, personne ne se trouvant en aval. Le service de la sécurité incendie de Montréal (SIM) a érigé un périmètre de sécurité pour la sécurité des passants.

Trois immeubles ont été partiellement évacués par le SIM, par mesure de prévention, si d’autres vitres se fracassent au sol. Le bâtiment est en construction et est proche d’être achevé. Le SIM collabore avec le promoteur immobilier pour enquêter sur cet incident qui aurait pu mal finir.

L’immeuble se situe sur la rue Saint-Jacques, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue Gauvin. Un important chantier de construction est en cours en face de la tour de la Bourse et de la résidence Evo. Le SIM ne s’est pas encore avancé sur les causes de cette chute inexpliquée.