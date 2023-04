Agression sexuelle: l’ex-président de Fierté Montréal accusé

L’ancien président de Fierté Montréal, Éric Pineault, fait face à des accusations d’agression sexuelle sur un jeune homme qui lui vouait une «confiance aveugle». En août 2020, un courriel anonyme dénonçant Pineault comme un violeur et un manipulateur a provoqué sa suspension, pour une durée indéfinie, pour inconduite sexuelle.

Les détails de l’affaire sont restés confidentiels jusqu’à ce que La Presse révèle que Pineault a comparu au palais de justice de Montréal en janvier dernier.

L’enquête révèle que Pineault avait été condamné en 1995 à Ottawa pour l’exploitation sexuelle d’un adolescent. Il avait alors écopé d’une peine de 60 jours de prison et de deux ans de probation. Un homme a porté plainte contre Pineault, affirmant se sentir «libéré» de ne pas être la seule victime. Selon ce dernier, Pineault en aurait fait deux autres.

Le plaignant considérait Pineault comme son «mentor» et rapporte que l’accusé était «très spirituel et tactile» avec les jeunes garçons, les mettant mal à l’aise avec des blagues inappropriées. En 2016, le plaignant a accepté une invitation de Pineault pour un cours de reiki, une technique de transfert d’énergie sans contact tactile. Plus tard, lors d’une séance de reiki chez Pineault, l’accusé aurait touché le plaignant de manière inappropriée et sexuelle.

La déclaration écrite d’une sergente-détective du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) détaille les événements de cette séance. Après que le plaignant eut raconté l’incident à une connaissance, sa relation avec Pineault s’est détériorée.

Prochaine étape judiciaire

L’affaire doit revenir devant la cour le 15 juin prochain à une étape préliminaire. Précisons que l’identité du plaignant est protégée par une ordonnance de la cour.

Depuis le début de l’affaire, Fierté Montréal a renouvelé son équipe, avec l’arrivée du directeur général Simon Gamache et du président Moe Hamandi. Simon Gamache a déclaré que la sécurité et l’intégrité physique, psychologique et morale de l’équipe sont primordiales, et que l’organisation demeure vigilante et solidaire envers les victimes d’inconduites sexuelles.

Fierté Montréal avait déjà reconnu en novembre 2020 un climat de travail inapproprié et s’était engagée à agir pour favoriser l’épanouissement de tous. M. Pineault avait aussi refusé de répondre aux questions de nos confrères. Il avait été suspendu de ses fonctions après que Fierté Montréal avait eu vent des allégations.