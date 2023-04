Montréal aura un nouveau slogan

Montréal ira de l’avant avec les recommandations d’un comité sur la valorisation du français et adoptera un nouveau slogan, afin de souligner son caractère francophone. La plus grande ville de la province québécoise se présentera bientôt comme la «Métropole francophone des Amériques».

Si la possibilité de cette nouvelle désignation avait été évoquée par le passé, sa mise en application prochaine a été confirmée par la mairesse de Montréal, actuellement en tournée européenne.

«Métropole francophone des Amériques. Oui, oui, oui. J’aime bien ça», a approuvé Valérie Plante.

«Honnêtement, je l’utilisais déjà et là, on dirait que je le dis encore plus fièrement», s’est-elle réjouie depuis la résidence de l’ambassadeur du Canada en France, rapporte La Presse.

Le comité présidé par l’ex-ministre Louise Harel, à l’origine de cette proposition, s’était notamment inspiré du logo de la Ville de Québec. Ce dernier arbore depuis 2014 la mention «L’accent d’Amérique».

«Plusieurs villes se sont dotées d’énoncés de positionnement ou de logos pour exprimer ce qui les distingue», avait noté le groupe, dans un rapport rendu public au mois de mars.

Valérie Plante terminera sa visite du vieux continent au cours de la fin de semaine et regagnera la métropole après être passée à Londres, Vienne et Paris.