Le REM de l’Est pourrait passer par Montréal-Est

La Ville de Montréal-Est pourrait bel et bien être desservie par le projet structurant de l’Est (PSE), anciennement appelé «REM de l’Est», selon un récent tracé proposé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) alors que les précédentes esquisses prévoyaient plutôt une liaison directe entre Tétreaultville et Pointe-aux-Trembles. La mairesse de Montréal-Est, Anne St-Laurent, ainsi que des maires d’autres municipalités ont exprimé leur enthousiasme face au potentiel de redéveloppement pour leurs villes.

Le nouveau tracé, proposé par l’ARTM dans son rapport intermédiaire, inclut le prolongement de l’antenne Marie-Victorin jusqu’à Mascouche, en passant par Laval et Terrebonne. Le prolongement de l’antenne Pointe-aux-Trembles prévoit quant à lui l’ajout d’une nouvelle station à Montréal-Est. Les deux antennes viendraient par la suite se connecter aux lignes verte et bleue du métro montréalais.

Pour Anne St-Laurent, l’ajout de cette station représente un «levier essentiel» pour le redéveloppement de sa municipalité alors que Montréal-Est prévoit le développement de parcs industriels équivalant à une superficie totale de 400 terrains de football.

La station est une condition essentielle au redéveloppement et à la revitalisation des terrains industriels que nous avons à Montréal-Est. Anne St-Laurent, mairesse de Montréal-Est

La mairesse croit que la station qui desservira Montréal-Est deviendra une «station de destination», permettant l’afflux de travailleurs depuis les couronnes nord et sud.

«Avec la station à Montréal-Est, on va transporter des milliers de travailleurs à la Ville de Montréal-Est, alors ça va devenir un pôle d’emploi important, a déclaré la mairesse de Montréal-Est. Le Projet structurant de l’Est ne peut pas que traverser la Ville de Montréal-Est comme dans les tracés actuels, il doit absolument s’y arrêter.»

Selon elle, le nouveau tracé du PSE s’inscrit parfaitement dans la vision 2050 de Montréal-Est et viendra appuyer un redéveloppement qui nécessite une offre de transport en commun adaptée. La vision 2050 de la municipalité vise notamment le développement de parcs écoénergétiques, comme le parc industriel 40NetZéro, qui s’étendra sur six millions de pieds carrés et sera entièrement carboneutre.

Pas de temps à perdre

Alors que la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, annonçait la semaine dernière vouloir un projet final à l’horizon de 2026, la mairesse de Montréal-Est a souligné l’urgence que ce projet voie le jour au plus vite, et ce, pour le bien-être de ses citoyens.

«Aujourd’hui, c’est l’heure de passer à l’action. On ne peut plus attendre, a-t-elle lancé. Il en va de la qualité de vie de mes citoyens à Montréal-Est qui réclament cette station pour leur bien-être.»

Anne St-Laurent était accompagnée du maire de Laval, Stéphane Boyer, de celui de Terrebonne, Mathieu Traversy, et du maire de Mascouche, Guillaume Tremblay. Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, aussi présent, s’est voulu clair quant à l’échéancier de la ministre Guilbault: l’objectif de 2026 est trop tardif.

«Nos populations ne peuvent plus attendre et ne peuvent pas attendre 2026, a-t-il dit. Les villes se sont entendues sur un projet, on a déjà un scénario qui nous plaît. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement, mais nos populations ne peuvent plus attendre. Elles ne peuvent pas attendre 2026 ou 2029.»

En mai 2022, Québec annonçait un changement majeur dans le projet du REM de l’Est, avec une étude quant à un prolongement vers Laval et Lanaudière. À l’origine, quatre tracés étaient envisagés avant l’ajout de ce dernier. Québec annonçait aussi que l’ARTM serait désormais responsable du dossier.