Le beau temps de retour dès demain à Montréal

Vous avez le moral dans les chaussettes, car il fait gris? Ne désespérez pas, le soleil revient dès demain et continuera de briller toute la fin de semaine.

Les nuages et le soleil s’alterneront vendredi, sans aucun risque de pluie. La température atteindra les normales saisonnières avec un agréable 15°C au plus chaud.

Les journées de samedi et dimanche seront encore plus belles: on devrait atteindre 20°C au thermomètre. Environnement Canada prévoit un ciel complètement dégagé et un grand soleil pour la totalité de la fin de semaine.

Ce sera l’occasion d’aller se promener dans les rues montréalaises alors que les arbres fleurissent ou d’aller prendre un verre sur une des terrasses, qui fleurissent aussi à travers la ville.

Montréal connaît pour l’instant un printemps plus doux qu’à l’habitude, avec un mois de mars et d’avril tous les deux légèrement au-dessus des normales. Le soleil devrait d’ailleurs se prolonger jusqu’à au moins mercredi.

En général, il fait en moyenne 20°C à partir du 20 mai. L’été se rapproche donc réellement.