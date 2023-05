Un pôle majeur d’innovation en sciences de la vie débarque à Montréal

Vacant depuis huit ans, l’ancien site de l’Institut thoracique de Montréal a trouvé sa nouvelle vocation. Il sera transformé en pôle d’innovation dans les sciences de la vie et en médecine et accueillera de nombreux laboratoires de pointe et des espaces de travail collaboratif.

Le projet, qui permettra d’enfin doter Montréal d’un important pôle d’innovation et de recherche, se nomme Inspire bio innovations. Le site choisi, au coin de la rue Saint-Urbain et de l’avenue des Pins au Plateau-Mont-Royal, se situe au cœur de la science montréalaise. En effet, l’ancien Institut thoracique est voisin de l’Institut de recherches cliniques de Montréal, de l’UQAM et de l’Université McGill.

Le coût de Inspire bio innovations est de 350 M$, somme provenant d’investissements privés. C’est le promoteur immobilier Jadco qui est derrière le projet, en collaboration avec l’entreprise CellCarta, une multinationale de biotechnologie qui y établira son siège social.

Les grandes sociétés pharmaceutiques, les entreprises de biotechnologie, des instituts de recherche, les étudiants, les chercheurs universitaires et les jeunes pousses innovantes y conjugueront leurs efforts pour accélérer le développement des découvertes scientifiques et les rendre accessibles à l’échelle planétaire. Groupe Jadco, par voie de communiqué

Sur le site, on trouvera 450 000 pieds carrés de laboratoires à la fine pointe de la technologie, de bureaux et d’espaces collaboratifs. Inspire bio innovations disposera également d’un centre de conférence au sein de cet espace dont le design, qui se veut «unique», a été conçu par une firme d’architecture. Avec ce projet, «Montréal a bel et bien tous les atouts pour devenir un des pôles internationaux les plus dynamiques et les plus prometteurs en sciences de la vie», s’enthousiasme Normand Rivard, du Groupe Jadco.

L’installation de ce pôle prouve que «le secteur du centre-ville continue d’attirer des projets d’envergure internationale», soutient de son côté le responsable de l’innovation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin. De plus, il place «Montréal parmi les pôles internationaux les plus dynamiques et prometteurs en sciences de la vie».

Visuel par le groupe Jadco.