Davantage de soutien financier pour les commerces affectés par des travaux

Ce n’est un secret pour personne: les cônes orange foisonnent à Montréal. Les commerçants qui font les frais de ces travaux pendant plus de six mois bénéficieront bientôt d’un nouveau programme de compensation financière.

Ce nouveau dispositif, connu sous le nom de Programme de subvention forfaitaire aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs, vise tous les commerçants, locataires ou propriétaires dont la rue est bloquée à la circulation automobile pour cause de travaux de la Ville ou de la STM, pendant plus de six mois.

Le montant prévu au programme est une somme unique de 5000 $. Les bénéficiaires pourront toucher cette compensation dès le début des travaux, à partir de l’été 2023. Ils pourront tout de même profiter de l’autre programme déjà existant grâce auquel ils peuvent toucher jusqu’à 40 000 $, selon la perte estimée de bénéfices, durant la période annuelle de travaux.

Cette seconde aide comporte un peu plus de restrictions, mais la Ville a tout de même décidé d’alléger la complexité réglementaire pour en faire la demande et d’élargir certains critères. Le montant forfaitaire que la Ville met sur pied a justement pour but de venir combler les lacunes de ce programme déjà existant.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) salue la décision de Montréal de bonifier ses compensations pour les commerçants affectés par des travaux. «C’est un modèle à suivre pour les grandes villes canadiennes et nous espérons que plusieurs suivront cet exemple», a déclaré le vice-président de la section Québec de la FCEI, François Vincent, sur les réseaux sociaux.

👉https://t.co/vBzMxE5cqB — FCEI Québec (@FCEIQc) May 15, 2023