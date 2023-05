Montréal accueillera un premier McCafé

Dès cet été, il sera possible de boire un McCafé en attendant son vol à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. La chaîne de restauration rapide a déjà entamé les travaux pour y ouvrir un «McCafé indépendant».

Il s’agira du premier McCafé autonome de la province et du premier McCafé situé dans un aéroport canadien. Le commerce, qui offrira cafés, pâtisseries et sandwichs, sera situé en face de la porte 50 près de la section des départs internationaux.

Nous sommes heureux d’élargir notre présence afin de satisfaire l’amour de nos clients pour la marque et notre café de torréfaction supérieure au-delà de leurs habitudes quotidiennes. Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald’s du Canada

Comme dans un restaurant McDonald’s habituel, les commandes des clients pourront se faire via des bornes de commande et via des caisses.

En 2015, McDonald’s Canada avait ouvert son premier McCafé autonome dans le nouveau hall York de la gare Union de Toronto.