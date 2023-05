Des agents du SPVM poivrent et maîtrisent des noctambules près du Rouge Bar

Une vidéo qui a circulé sur Instagram pendant la longue fin de semaine montre plusieurs agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) poivrer et maîtriser vigoureusement des noctambules devant Le Rouge Bar, un club de danse bien connu situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Prince-Arthur.

La courte vidéo d’une dizaine de secondes, publiée par une Montréalaise sous la forme de story sur le réseau social Instagram, a été relayée, entre autres, par le populaire compte fucknomtl, comptant plus de 92 200 abonnés. Ce dernier relaye des photos et vidéos cocasses ou inusitées de la vie montréalaise. On y voit parfois des cônes orange ou des BIXI dans le fleuve, mais aussi des arrestations et interventions policières, par exemple.

Si la vidéo a circulé sur Internet lors du long congé de la fête des patriotes, l’événement a quant à lui eu lieu le 14 mai, aux alentours de 4h du matin, indique le relationniste du SPVM Jean-Pierre Brabant. «Les policiers étaient en assistance sur une intervention déjà en cours sur Prince-Arthur et Clark. Durant l’événement, un autre homme de 21 ans aurait menacé de mort un des policiers. Quand les policiers ont voulu procéder à son arrestation, une poursuite à pied s’est effectuée jusque sur Saint-Laurent et Prince-Arthur», précise-t-il à Métro.

L’homme en question a été arrêté pour menace de mort et entrave au travail des policiers, mais a été relâché sous promesse de comparaître.

Dans la vidéo diffusée sur Instagram, on peut voir les policiers utiliser ce qui semble être du poivre de Cayenne sur au moins deux jeunes hommes. L’un d’entre eux lève les deux mains en l’air et apparaît plutôt calme, alors que l’autre est en mouvement.

La vidéo montre également une personne être maîtrisée vigoureusement par des agents, devant le bar, près de la voiture identifiable 38-11. Impossible de savoir seulement avec la vidéo la raison de l’arrestation ainsi que son déroulement.