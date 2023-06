Le Relais pour la vie revient en présentiel à Montréal

Après plusieurs années en virtuel en raison de la pandémie, le Relais pour la vie revient à Montréal et dans plus de 35 communautés au pays ce samedi 10 juin. À Montréal, l’activité aura lieu au parc Ahuntsic, sur la rue Lajeunesse.

La Société canadienne du cancer souhaite amasser pour l’occasion au moins 65 000$ afin d’aider dans la recherche contre la maladie. «Les participants vivront l’action et l’émotion alors qu’ils circuleront à tour de rôle autour d’une piste ou d’un parcours pour amasser des fonds, afin de rendre hommage à toutes les personnes atteintes de cancer», indique la Société dans un communiqué.

On estime que deux personnes sur cinq au pays recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. On parle de plus de 100 types de cancer allant du sein, des organes de la cage thoracique au cerveau. Les fonds amassés aideront, comme depuis une vingtaine d’années, à financer des projets de recherche de calibre mondial.

Cela permettra également à la Société de travailler de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé et à mettre sur pied un réseau d’aide national empreint de compassion. Plus de 1,5 million de personnes au pays sont ou ont été atteintes cancer.

Nous avons tous été touchés par la maladie d’une manière ou d’une autre, que ce soit par notre propre diagnostic ou par celui d’un collègue, d’un ami ou d’un membre de la famille. Nous avons tous une histoire à raconter. Josianne Béliveau, directrice des Programmes signature, Société canadienne du cancer

Étudiante en nutrition à l’Université d’Ottawa, la Montréalaise Yasmine Sehabi agit comme porte-parole et bénévole du Relais de la métropole. Ses études en santé et une cousine atteinte du cancer la motive dans son implication. «C’est un moment pour se ressourcer», dit-elle en entrevue avec Métro, avant d’inviter les gens et les organisme à donner.

En appui à des projets

Les fonds recueillis lors du Relais pour la vie de cette année soutiendront l’appui continu de la SCC à des projets de recherche essentiels au Québec. Ils rendront possibles de nombreux programmes de la SCC, comme son partenariat avec le CQDM, la Fondation Cole et Oncopole – pôle cancer du FRQS, qui a accordé 8M$ à quatre projets de recherche de la province dans le cadre de l’Initiative de recherche sur le cancer pédiatrique.

L’argent appuiera des programmes de prévention comme la ligne J’ARRÊTE, des programmes de soutien comme ParlonsCancer.ca, une communauté en ligne pour les personnes atteintes de cancer, et la Maison Jacques-Cantin à Montréal.

Des participants de tous les âges assisteront à un premier tour de piste en l’honneur des participants d’espoir, ainsi qu’une cérémonie des luminaires pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés.

Une participante de longue date au Relais pour la vie, Cynthia Denault, parle d’une «d’une expérience inoubliable».

À noter que les personnes qui souhaitent participer au Relais pour la vie mais qui ne peuvent pas se déplacer à un événement en personne peuvent s’inscrire au Relais à votre façon, un programme populaire offrant une grande flexibilité.