Dès l’année prochaine, vous devrez payer des frais pour voyager en Europe

Avis à tous les Canadiens qui souhaitent visiter l’Europe l’année prochaine: il faudra dorénavant débourser environ 10$ afin d’obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) et pouvoir entrer dans une trentaine de pays européens.

Établi 2018 par le Parlement européen, le système européen d’information et d’autorisation de voyage (ETIAS) deviendra opérationnel en 2024. Il forcera les citoyens non européens exemptés de visa qui souhaitent voyager dans l’espace Schengen, composé de 27 états européens, ainsi qu’en Bulgarie, à Chypre et en Roumanie, en cours d’adhésion à l’espace Schengen, à se munir d’une autorisation de voyage électronique. L’autorisation de voyage ne se substitue donc pas à un visa étudiant ou à un visa de travail.

La mesure servira à améliorer la gestion des frontières et la sécurité en Europe en permettant d’identifier les menaces ou les risques associés aux touristes étrangers. Étant donné que les citoyens des pays qui n’ont pas besoin d’un visa pour passer jusqu’à 90 jours dans l’UE n’ont pas besoin de passer par un long processus de demande de visa, le système ETIAS s’assurera que ces personnes ne représentent pas une menace pour la sécurité.

Une fois approuvée, l’autorisation de l’ETIAS est valable 3 ans ou jusqu’à l’expiration du passeport, selon la première éventualité. Pour l’obtenir, il faut présenter un passeport valide, avoir une adresse courriel active et faire le paiement de 7 €, soit l’équivalent d’environ 10 $. Ceci n’est valable que pour les personnes de plus de 18 ans, car les mineurs n’auront pas à payer de frais.