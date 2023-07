Garage 529 peut-il protéger nos vélos à Montréal? 

Depuis plus de deux ans, le projet Garage 529, qui permet de prévenir le vol de vélo, est en fonction à Montréal. A-t-il sauvé bien des gens de la perte de leur bicyclette? L’heure est au bilan.

Le projet Garage 529 a été créé il y a 10 ans aux États-Unis. Le concept est simple : on enregistre son vélo, en incluant numéro de série et photos, sur le site web ou l’application mobile. S’il est volé, on le signale sur cette même plateforme. Ainsi, s’il est retrouvé, on peut facilement être contacté. Avant d’acheter tout vélo usagé, il est possible de vérifier sur la plateforme s’il ne s’agit pas d’un vélo volé. On peut aussi mettre un autocollant de Garage 529 sur son vélo.

Pas encore très populaire à Montréal

Depuis sa création, plusieurs villes ont adopté ce programme. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) l’a lancé au printemps 2021.

À ce jour, la plateforme recense près de 19 000 vélos enregistrés pour l’ensemble du territoire montréalais. Environ 1700 vols y ont été reportés. Du lot, 62 personnes ont récupéré leur vélo volé.

C’est le cas d’Éric Lévesque, qui s’est fait voler sa bicyclette au mois de mars dernier et qui l’a retrouvée cinq jours plus tard.

« Je me suis fait voler mon vélo le samedi et, le lendemain, j’ai signalé le vol sur l’application. Cinq jours plus tard, quelqu’un a fait une publication dans un groupe Facebook de vélo indiquant qu’il en voyait un traîner, pas barré. Quelqu’un d’autre l’a reconnu pour l’avoir vu sur Garage 529. Il m’a contacté et j’ai pu aller chercher mon vélo », raconte le cycliste à Métro.

Rob Brunt, responsable de la sensibilisation chez Garage 529, confie à Métro qu’il aimerait voir le nombre de vélos retournés augmenter. Pour ce faire, il faut que plus de personnes s’inscrivent au programme, le nombre de personnes ayant enregistré leur vélo à Montréal étant encore à son avis assez bas.

Pour sa part, la Ville de Vancouver en est à sa septième année d’utilisation de Garage 529 et le nombre de vols de vélo a chuté de 52 %.

À Montréal, les données du SPVM marquent plutôt une légère hausse par rapport aux années précédentes, avec 2199 vols en 2022, contre 1886 en 2021. Par contre, « comme une minorité de gens seulement déclarent au SPVM le vol de leur vélo, cette statistique ne veut rien dire », indique Mélanie Bergeron, chargée de communication au SPVM.

Toutefois, le SPVM observe également que peu de vélos ayant l’autocollant Garage 529 sont volés, ce qui laisse croire que l’enregistrement pourrait avoir un effet dissuasif sur les voleurs.