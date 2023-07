Moisson Montréal a besoin de soutien pour l’aide alimentaire

Face à une situation d’urgence, l’organisme caritatif Moisson Montréal lance une nouvelle campagne de financement, «La Faim des vacances». La campagne vise à amasser des fonds pour l’achat de collations destinées aux enfants âgés de 6 à 17 ans. Elle se poursuit jusqu’au 31 juillet.

Alors que l’été a mis fin à l’approvisionnement en aide alimentaire scolaire, et dans un contexte économique où l’inflation et le coût de la vie augmentent, l’insécurité alimentaire frappe durement les familles et les enfants, martèle l’ONBL.

Plus de 100 000 collations sont prévues pour être distribuées à plus de 3600 enfants sur une durée de dix jours.

«Les besoins sont immenses, et exceptionnellement pour cette campagne, nous prévoyons de réaliser des achats. Chaque contribution est essentielle pour permettre à ces enfants de se nourrir de manière saine et équilibrée», a souligné Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Dans ce contexte économique difficile, de nombreux enfants qui dépendent normalement de l’aide alimentaire scolaire sont d’autant plus affectés. Par conséquent, les familles se tournent de plus en plus vers les organismes desservis par Moisson Montréal.

La campagne comporte également le Défi Corpo, une initiative qui encourage les entreprises et les équipes à personnaliser leur collecte de fonds pour la campagne. L’équipe qui aura collecté le plus de fonds pour la cause sera honorée sur les réseaux sociaux de Moisson Montréal à la fin de la campagne.

Pour contribuer à la campagne «La Faim des Vacance » ou pour en savoir plus sur cette initiative vitale, visiter le site www.faimdesvacances.com.