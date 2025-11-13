STM: Métro et bus à l’arrêt les 15 et 16 novembre

Aucun service de métro ou de bus ne sera disponible les 15 et 16 novembre 2025, en raison d’une grève des chauffeurs d’autobus et des opérateurs de métro. Le Tribunal administratif du travail (TAT) a finalement déterminé les services essentiels à maintenir durant cette période de grève se limitent essentiellement au transport adapté.

Le service de métro s’arrêtera à la fermeture le 14 novembre et reprendra le 17 novembre à 5h30. Quant au service de bus, il cessera le 15 novembre à 4h et reprendra également le 17 novembre à 4h. Le service de transport adapté sera maintenu en tout temps pour répondre aux besoins des usagers ayant des limitations fonctionnelles.

Avis de grève maintenu malgré les impacts

Le TAT devait déterminer si les services essentiels prévus dans l’avis de grève du syndicat des chauffeurs et opérateurs étaient suffisants pour s’assurer que la santé ou la sécurité publique n’étaient pas mis en danger. Une entente préalable entre la STM et le syndicat prévoyait qu’il n’y ait aucun service de bus ou de métro en cas de grève la fin de semaine, mais la STM conteste désormais cette entente.

La STM avait demandé aux organismes affectés par la grève de témoigner des impacts de celle-ci sur leurs opérations et leurs usagers. Le TAT a notamment reçu les témoignages du MultiCaf, de l’aéroport, de l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Direction de la santé publique de Montréal, de la FADOQ, de la Société du Parc Jean-Drapeau et de Trajectoire Québec.

Peine perdue. Le Tribunal a décidé de maintenir l’entente.

«Le Tribunal rappelle par ailleurs que le droit de grève, qui est l’une des composantes de la liberté d’association, jouit d’une protection constitutionnelle. La seule restriction à ce droit qui soit actuellement prévue par le Code du travail est lorsque la grève peut avoir pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique», indique le TAT dans un communiqué émis tard mercredi.

Grève possiblement suspendue?

Dans un communiqué émis mercredi soir, la STM souligne que la médiation avec le syndicat se poursuit de manière intensive pour éviter la grève. L’organisation reste mobilisée pour parvenir à «des solutions qui tiennent compte des besoins essentiels de flexibilité et d’agilité pour assurer l’efficience opérationnelle dans un contexte financier sans précédent».

Un point de presse est prévu le 13 novembre à 13h30 pour faire le point sur les négociations en cours et fournir des précisions sur les services essentiels.

Hier, le ministre Jean Boulet a indiqué qu’il avait bon espoir qu’une entente soit conclue ou que le syndicat décide de suspendre la grève d’ici son déclenchement. Contacté par Métro, le syndicat n’a pas souhaité commenter le dossier.

Le ministre a déposé hier un projet de loi pour devancer la mise en application de la Loi 14. Celle-ci devait entrer en vigueur le 30 novembre, mais cette date sera devancée au 14 novembre si le nouveau projet de loi est adopté.

La Loi 14 permet au ministre du Travail d’intervenir dans un conflit pour s’assurer qu’un niveau de service plus élevé soit maintenu si le ministre juge que le bien-être de la population est en jeu. Il peut aussi imposer un arbitre. Cette loi ne pourra toutefois pas être utilisée pour maintenir un minimum de service à la STM les 15 et 16 novembre, puisqu’elle accorde 7 jours aux parties pour s’entendre sur le niveau de service.

La menace de devancement a été suffisante pour convaincre l’autre syndicat en grève, celui des travailleurs de l’entretien, à suspendre ce moyen de pression. Depuis le 1 novembre, cette grève réduisait le service de la STM aux heures de pointe et à une partie de la soirée.

La STM invite ses clients à bien planifier leurs déplacements en consultant la page web dédiée à la grève sur stm.info/greve. Cette page fournira des informations actualisées sur l’état des services et des conseils pour les déplacements durant la période de grève.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.