Itinérance: Soraya Martinez Ferrada veut plus de pouvoirs

Soraya Martinez Ferrada lors de sa première rencontre officielle avec le premier ministre François Legault.

La mairesse Soraya Martinez Ferrada réclame que le gouvernement du Québec accorde davantage de pouvoirs à la Ville de Montréal pour lutter contre l’itinérance. Il s’agit d’un des points majeurs de sa première rencontre officielle avec le premier ministre François Legault.

M. Legault était de passage à l’hôtel de ville vendredi pour la première fois depuis l’élection de Soraya Martinez Ferrada. La nouvelle mairesse en a profité pour entamer les discussions concernant les pouvoirs qu’elle souhaite obtenir.

«Nous avons eu une bonne conversation et nous allons poursuivre ces conversations pour accélérer les gestes que Montréal peut poser», dit-elle.

Mme Martinez Ferrada n’a pas précisé quels pouvoirs elle souhaite avoir.

Le premier ministre s’est montré ouvert à lutter davantage contre l’itinérance. Il a toutefois émis un bémol sur les pouvoirs réclamés.

«Je ne sais pas quels pouvoirs de plus je pourrais lui accorder», a-t-il simplement dit.

Priorité majeure pour Montréal

Soraya Martinez Ferrada a fait de l’itinérance la priorité «numéro 1» de son administration. Elle a notamment promis, en campagne électorale, de construire 2000 unités de logement transitoire pour aider à sortir des gens de la rue. Elle a aussi promis de tripler le budget allouer à la lutte à l’itinérance.

Pour sa part, le gouvernement Legault s’est donné l’objectif de sortir 5000 personnes de la rue cette année. En avril, l’ex-ministre Lionel Carmant disait avoir réussi à loger 3600 personnes l’an dernier.

Le dernier dénombrement de la population en situation d’itinérance date d’octobre 2022. On notait à l’époque qu’il y avait environ 10 000 itinérants au Québec, dont presque 5000 à Montréal. Un autre dénombrement a eu lieu en avril dernier, mais les données n’ont pas encore été diffusées.

Tous s’attendent à une augmentation.

Revitalisation de l’Est

M. Legault et Mme Martinez Ferrada ont aussi discuté de revitalisation de l’Est de Montréal.

L’Est était ciblé comme une priorité en 2018, lors de la première rencontre entre M. Legault et la mairesse précédente, Valérie Plante. Les deux politiciens avaient promis d’agir sur la décontamination des terrains industriels, sur le tramway et sur le réaménagement du boulevard Notre-Dame.

Vendredi, le premier ministre s’est montré déçu du niveau de collaboration de l’ancienne administration. «J’avais mis 100 M$ de côté pour la décontamination des sols, avec la possibilité d’en ajouter. Je n’ai jamais eu de nouvelles [de la Ville de Montréal]», déplore-t-il.

Mme Martinez Ferrada ajoute que la municipalité défusionnée de Montréal-Est a pu avancer beaucoup plus rapidement que Montréal. «Quand une ville décide qu’elle s’y met réellement, il y a des résultats», dit-elle.

Français à Montréal

M. Legault a également martelé l’importance de la protection de la place du français à Montréal. Il demande au gouvernement fédéral de réduire davantage l’immigration temporaire à Montréal. Il rappelle que la population de l’île a augmenté de 200 000 personnes entre 2021 et 2023, principalement dû à l’immigration.

«Une augmentation de 10% de la population en deux ans, c’est trop pour la capacité d’intégration de Montréal», dit-il.