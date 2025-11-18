Soraya Martinez Ferrada dévoile la composition de son comité exécutif

Le nouveau comité exécutif de la Ville de Montréal. Absent: Jim Beis.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a dévoilé mardi l’équipe qui l’épaulera dans ses travaux au sein du comité exécutif de la Ville.

Mme Martinez Ferrada avait déjà annoncé que Claude Pinard, ex-directeur de Centraide, présidera le comité. Il devient donc le numéro deux de l’administration. Quand à la mairesse, elle conserve sous son égide le développement de l’Est de Montréal.

M. Pinard a obtenu son siège au conseil municipal de justesse, battant son rival de Projet Montréal par une poignée de votes seulement lors des élections du 2 novembre. Son élection a été confirmée jeudi lors d’un recomptage judiciaire.

Pour son premier discours comme président du comité exécutif, M. Pinard a mis l’accent sur les efforts de la nouvelle administration pour lutter contre la crise de l’itinérance.

«Nous devons travailler sans relâche. Comme ville, nous avons la responsabilité d’agir», a-t-il dit.

En point de presse après la cérémonie, la mairesse a confirmé que l’itinérance sera la priorité numéro 1 de son administration.

L’opposition au comité exécutif

Mme Martinez Ferrada a fait de la place au sein de son comité exécutif pour des élus de l’opposition. Le maire de l’arrondissement d’Anjou et vieux routier de la politique municipale Luis Miranda devient responsable de la propreté et des services aux citoyens.

Sous l’administration Plante, M. Miranda a été fort critique de l’efficacité des services municipaux, notamment le déneigement.

Nancy Blanchette, mairesse de LaSalle et cheffe d’Équipe LaSalle, sera vice-présidente de la toute nouvelle Table des maires. Elle partage ce poste avec Jean-François Lalonde de Projet Montréal.

L’économie à Chantal Gagnon, l’habitation à Caroline Braun

Deux postes importants ont été octroyés à des nouvelles venues au conseil municipal. Chantal Gagnon, nouvelle mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, hérite du développement économique et de l’économie verte. Mme Gagnon a signé l’une des plus importantes victoires d’Ensemble Montréal le 2 novembre.

Caroline Braun, jusqu’ici conseillère d’arrondissement dans Outremont, fait son entrée au conseil municipal grâce à son élection comme mairesse de l’arrondissement. Au comité exécutif, elle hérite de la responsabilité de l’habitation et de l’aménagement.

L’habitation était un des sujets chauds de la campagne municipale et figurera dans les priorités de la nouvelle administration.

La mobilité à Alan DeSousa

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, hérite pour sa part de la responsabilité de l’aménagement et des infrastructures. Un important portefeuille qui lui permettra d’avancer un projet qui lui est cher: le raccordement du boulevard Cavendish.

M. DeSousa devra aussi gérer la question épineuse des pistes cyclables. Dimanche, un groupe de cyclistes a «inauguré» le REV Henri-Bourassa, qui traverse son arrondissement. Les cyclistes craignent que le projet ne soit arrêté ou modifié par la nouvelle administration.

Questionné sur ces deux dossiers après sa nomination, M. DeSousa a dit vouloir prendre le temps de recevoir l’ensemble de la documentation avant de se prononcer. Il a tout de même rappelé que le raccordement du boulevard Cavendish est une promesse importante d’Ensemble Montréal.

Des choix difficiles

Mme Martinez Ferrada doit composer avec une liste d’élus légèrement restreinte. Au moment de l’assermentation, plusieurs résultats électoraux n’étaient pas encore confirmés. La mairesse doit notamment attendre que des recomptages confirment l’élection de ses candidates aux mairies de Verdun et Lachine. Un juge doit aussi se pencher sur trois demandes de recomptage dans Saint-Léonard, dont celui du poste de maire d’arrondissement.

À l’issue du vote du 2 novembre, le parti de la mairesse, Ensemble Montréal, était annoncé comme vainqueur dans 34 des 65 postes au conseil de la ville. C’est le minimum requis pour avoir une majorité absolue, puisqu’un de ces élus sera nommé comme président du conseil municipal. Toute défaite lors d’un recomptage risquerait de lui faire perdre la majorité, à moins qu’elle nomme quelqu’un d’un autre parti à la présidence du conseil.

C’est l’option qu’avait choisie Valérie Plante lors de son premier mandat. Elle avait nommé Cathy Wong, alors élue sous la bannière d’Ensemble Montréal, comme présidente du conseil.

La composition du comité exécutif

Membres réguliers du comité exécutif:

Soraya Martinez Ferrada, mairesse – Développement de l’Est de Montréal, relations internationales et intergouvernementales et présidence de la Table des Maires

Claude Pinard – Président du Comité exécutif et responsable de l’itinérance

Christine Black – Vice-présidente du comité exécutif et responsable de la Famille, des aînés, de la jeunesse, du sport et du loisir

Aref Salem – Vice-président du comité exécutif et président du conseil d’administration de la STM

Dimitrios Beis – Responsable de la sécurité et de la prévention

Caroline Braun – Responsable de l’habitation et de l’aménagement

Alan DeSousa – Responsable de la mobilité et des infrastructures

Chantal Gagnon – Responsable du développement économique et de l’économie verte

Benoit Langevin – Responsable du développement social et de la cohabitation

Luis Miranda – Responsable de la propreté et des services aux citoyens

Andréanne Moreau – Responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française

Gabrielle Rousseau-Bélanger – Responsable de l’environnement, de la transition écologique et des espaces verts

Alexandre Teodoresco – Responsable de l’optimisation, de la performance municipale et de l’innovation

Stephanie Valenzuela – Responsable du rayonnement international et de l’attractivité

Membres associés au comité exécutif (sans droit de vote):