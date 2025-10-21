Soraya Martinez Ferrada veut raccorder le boulevard Cavendish

La cheffe d’Ensemble Montréal, Soraya Martinez Ferrada, promet de lancer le processus de raccordement du boulevard Cavendish si elle est élue mairesse de Montréal. Elle promet de soumettre le projet au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement dès 2026.

Le projet de raccordement des deux portions du boulevard Cavendish permettrait de désenclaver le site de l’Hippodrome afin d’augmenter son attrait pour les développeurs immobiliers.

Le raccordement est une initiative qui remonte aux années 1980. Le boulevard relierait ainsi l’arrondissement Saint-Laurent à la ville de Côte-Saint-Luc. Mais le projet a été maintes fois retardé à cause de sa complexité. Le boulevard devrait notamment traverser les voies ferrées menant aux gares de triage du CN et du CP.

N’empêche, Soraya Martinez Ferrada souligne la nécessité du projet pour éviter d’enclaver des futurs résidents du secteur.

On a 20 000 logements qui s’en viennent sur le site de l’Hippodrome, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Soraya Martinez Ferrada, cheffe d’Ensemble Montréal

L’administration sortante de Valérie Plante a soumis le projet de raccordement au BAPE en 2022, sans toutefois compléter le processus. Elle a ensuite écarté le projet du plan d’urbanisme, au profit d’un raccordement du boulevard Cavendish à la rue Jean-Talon Ouest.

Un «cadeau jamais déballé»

Depuis 2017, les terrains de l’Hippodrome appartiennent à la Ville de Montréal, suite à un transfert du gouvernement du Québec. Ensemble Montréal souligne que la transaction s’est faite dans les derniers jours de l’administration de Denis Coderre avant l’élection de Projet Montréal pour son premier mandat.

Alan DeSousa, maire sortant de l’arrondissement Saint-Laurent, affirme que Projet Montréal «n’a rien fait».

«C’est un cadeau qu’ils n’ont jamais déballé!», lance-t-il.

Une «plaie urbaine», dit Projet Montréal

Pour Gracia Kasoki Katahwa, mairesse sortante de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et candidate de Projet Montréal, la proposition d’Ensemble Montréal pour le boulevard Cavendish serait un recul. Elle privilégie un projet axé d’abord sur le transport collectif.

«Ensemble Montréal veut mettre un autre Décarie à côté de Côte-des-Neiges. On ne veut pas une autre plaie comme ça dans le paysage urbain», dit-elle.

Elle ajoute que son parti n’a pas abandonné le raccordement «Cavendish-Cavendish». Elle souhaite concrétiser les deux projets.

Questionnée en point de presse, Mme Martinez Ferrada affirme vouloir aussi intégrer du transport collectif et du transport actif sur le boulevard Cavendish.

