Élections: 8 recomptages demandés par Projet Montréal et Ensemble Montréal

Projet Montréal et Ensemble Montréal contestent chacun les résultats de quatre élections municipales à Montréal, invoquant des irrégularités qui pourraient affecter la confiance du public.

Ces élections, marquées par des marges de victoire très serrées, concernent la mairie de Lachine et de Verdun, cinq postes au conseil de la Ville et un poste de conseiller d’arrondissement.

Batailles serrées pour Lachine et Verdun

Les élections contestées incluent la mairie de Lachine, où la candidate de Projet Montréal, Maja Vodanovic, a perdu par seulement 26 votes sur un total de 11 195 exprimés, avec 289 bulletins rejetés. Myriam Grondin, candidate au poste de conseillère de la ville à Lachine, a également perdu par une marge de 8 votes sur 11 211 exprimés, avec 413 bulletins rejetés. Projet Montréal conteste ces deux résultats.

À Verdun, les résultats officiels donnent la victoire à Céline-Audrey Beauregard de Projet Montréal, mais seulement avec une avance de 45 voix. La candidate d’Ensemble Montréal, Geneviève Desautels, demande donc un recomptage.

Claude Pinard entrera-t-il au conseil?

Projet Montréal souhaite aussi sauver les meubles dans le district Saint-Jacques, où Robert Beaudry a perdu par 13 votes face à Claude Pinard. Un total de 112 bulletins de vote avaient été rejetés dans ce district.

S’il maintient son avance, M. Pinard sera le numéro 2 de l’administration de Soraya Martinez Ferrada.

Défaites contestées dans Parc-Extension, Côte-des-Neiges et l’Île-Bizard

Parc-Extension a été le théâtre d’une des grandes surprises de la soirée électorale, avec la défaite par seulement 6 voix de Mary Deros, élue depuis des décennies qui se représentait pour Ensemble Montréal. Un total de 211 votes ont été rejetés sur 6835.

Un résultat très semblable à eu lieu dans le district Côte-des-Neiges, où la candidate d’Ensemble Montréal, Yvonne Nguyen, a perdu par le même nombre de voix avec 113 votes rejetés sur 5473.

Finalement, Projet Montréal conteste aussi l’élection de Richard Bélanger, qui a remporté le district Jacques-Bizard pour Ensemble Montréal avec une avance de seulement 11 voix. Dans ce cas, seulement 45 votes ont été rejetés.

Projet Montréal et Ensemble Montréal feront tous deux leurs représentations mercredi devant la Cour du Québec afin que leurs demandes de recomptages soient acceptées. Si un ou plusieurs recomptages sont autorisés, le juge décidera de la date de la procédure. Le résultat des recomptages déterminera les vainqueurs de chacune de ces courses.

