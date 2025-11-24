Budget: plus d’argent aux arrondissements, promet la mairesse

Les arrondissements géreront une plus garde part du budget municipal, promet la mairesse Soraya Martinez Ferrada. La mairesse en a fait l’annonce à son arrivée à l’hôtel de ville pour sa toute première séance du conseil municipal.

Le budget de la Ville de Montréal est en préparation et doit être présenté par la nouvelle administration d’ici la fin de l’année. Chaque arrondissement a ses revenus propres, notamment les permis qui relèvent de lui et les taxes locales. Mais il reçoit aussi un transfert de la ville-centre. La mairesse affirme avoir donné la directive d’augmenter le montant de ce transfert afin de limiter l’augmentation des taxes locales.

Selon la mairesse, ce transfert est assorti d’une responsabilisation plus grande de la part des arrondissements.

«On a donné une directive claire pour augmenter les transferts envoyés aux arrondissements», a-t-elle dit. «Ça vient avec une responsabilité de leur part pour s’assurer qu’eux aussi regardent l’impact que [leurs décisions] ont sur le budget.»

En campagne électorale, Mme Martinez Ferrada s’était engagée à revoir le financement des arrondissements dans les 100 premiers jours de son mandat.

Au total, le budget collectif des arrondissements augmentera de 2,6%, soit 8,3 M$, pour atteindre 775 M$ en 2026. Pour la première fois depuis les fusions de 2001, les montants alloués aux arrondissements dépasseront ceux de la ville-centre, prévoit la mairesse.

Mme Martinez Ferrada souligne que le montant variera d’un arrondissement à l’autre en fonction des règles en vigueur pour le calcul des transferts.

Ne pas «déshabiller Paul pour habiller Pierre»

La nouvelle cheffe de l’opposition, Ericka Alneus, accueille d’un bon oeil les possibilités locales additionnelles que cette réforme du financement laisse entrevoir. Elle souligne toutefois qu’elle ne souhaite pas financer les arrondissements au détriment des services livrés par la ville-centre.

«Sachant que la situation budgétaire est difficile, est-ce qu’on déshabille Pierre pour habiller Paul?», demande-t-elle. «Ces transferts sont bénéfiques pour les arrondissements, mais est-ce qu’ils vont avoir un impact sur les services centraux? Je serais très inquiète si on voit des pertes pour des éléments qui sont structurants pour l’ensemble de la Ville.»

Mme Alneus souligne tout de même que l’argent lui permettra d’agir davantage pour les priorités de son arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie. Elle aimerait utiliser les sommes supplémentaires pour sécuriser les abords des écoles et soutenir les artères commerciales.

Les arrondissements gèrent les services qui touchent le plus directement les résidents. Ils s’occupent notamment du déneigement et de la propreté des rues locales, des parcs, du financement des organismes communautaires, de l’offre de loisirs et de l’octroi de plusieurs types de permis.

La ville-centre s’occupe, entre autres choses, des travaux et du déneigement sur les grandes artères, le réseau d’eau, les grands parcs et les services qui relèvent de l’agglomération comme le transport en commun et les services d’urgence.