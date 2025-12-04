Grands froids – Le YMCA du centre-ville ouvert aux itinérants

La Ville de Montréal ouvrira dès ce soir un nouveau refuge temporaire, doté de lits pour les personnes en situation d’itinérance, dans les locaux du YMCA du centre-ville. Cette mesure vise à éviter les décès liés aux grands froids prévus au cours des prochains jours.

Le mercure baissera rapidement cet après-midi, tombant à -23 ℃ avec le facteur vent au cours de la nuit. Les nuits de dimanche et lundi devraient aussi être très froide.

Selon la Directrice de la santé publique de Montréal, environ 40% des décès parmi les personnes en situation d’itinérance sont causés par le froid. La Ville de Montréal a donc ouvert un refuge temporaire pour limiter le nombre de personnes qui se trouveront dehors pendant les nuits glaciales à venir.

Au total, 135 places seront donc disponibles dès ce soir au YMCA du centre-ville. Les services de la Ville gèreront directement le site, contrairement aux haltes-chaleur plus permantes qui seront mises en place au cours des prochains jours. La mesure au YMCA sera en place pendant cinq jours.

Appel à l’aide des arrondissements

Lundi, la mairesse Soraya Martinez Ferrada a annoncé son intention d’ajouter des haltes-chaleur totalisant 500 places sur le territoire de Montréal. Les deux premiers sites ont été trouvés, soit l’ancien couvent Sainte-Émilie dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et l’ancienne église Sainte-Bibiane dans Rosemont–La Petite-Patrie. Ces haltes-chaleur seront ouvertes le 15 décembre.

Mme Martinez Ferrada appelle à la collaboration des mairies d’arrondissement pour trouver d’autres sites. Jusqu’à présent, la Ville affirme être en mesure d’offrir 233 places et a identifié des sites pour 80 places supplémentaires.

«L’appel que je fais à tout le monde, l’appel que je fais aux mairies d’arrondissement, c’est d’identifier de nouveaux lieux», a-t-elle dit en point de presse jeudi.

Avec les quelque 2500 places déjà prévues par le réseau de la santé et des services sociaux, Montréal aura près de 3000 places d’urgence cet hiver pour les personnes en situation d’itinérance. Une première, souligne Mme Martinez Ferrada.

Tolérance dans le métro

Par ailleurs, la tolérance sera de mise à la STM pour les personnes qui se cachent du froid dans les stations de métro.

Depuis le printemps, une nouvelle directive anti-flânage est appliquée afin de limiter les situations conflictuelles avec les usagers du métro et améliorer le sentiment de sécurité. Selon la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard, les résultats sont concluants. La mesure restera donc en place, mais les employés sont invités à user de leur jugement pour son application.

Des sites qui ne font pas l’unanimité

Déjà mercredi, l’utilisation de l’ancien couvent Sainte-Émilie faisait grand bruit dans le quartier Viauville de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Selon Radio-Canada, des parents de l’école Saint-Clément, située tout près, s’inquiètent de la sécurité de leurs enfants.

La nouvelle mairesse d’arrondissement Chantal Gagnon a aussi manifesté son opposition à l’ajout de ressources pour itinérants dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui en compte déjà plusieurs.

«Je sais que c’est un problème qui affecte le quotidien des citoyens. […] C’est une situation temporaire, et avec les grands froids qui s’en viennent, c’est une urgence», affirme Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif.

«Le mot d’ordre, c’est tolérance», ajoute-t-il.

L’ancienne église Sainte-Bibiane présente aussi son lot de problèmes. Le sous-sol est contaminé, confirme M. Langevin. Il ajoute toutefois que les tests effectués rencontrent les seuils pour un usage institutionnel, comme l’implantation d’une halte-chaleur.