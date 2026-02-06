Un troisième cas de rougeole à l’aéroport de Montréal et à Rimouski

Un troisième individu atteint de la rougeole a aterri à l’aéroport de Montréal le 21 janvier. L’individu s’est ensuite déplacé vers Rimouski.

Selon la Direction de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, l’individu aurait contracté la rougeole à l’extérieur du pays, pendant un voyage au Mexique. Il se trouvait à bord du vol Aero Mexico AM680. Les personnes ayant pris ce vol entre Mexico et Montréal, le 4 février entre 1h et 7h25, pourraient avoir été en contact avec le virus de la rougeole.

Toute personne ayant transigé par la section des arrivées de l’aéroport entre 8h et 11h pourrait aussi avoir été en contact avec le virus.

L’individu infecté se serait ensuite déplacé vers Rimouski. Il a visité la pharmacie Familiprix du Bic, sur la rue de Sainte-Cecile-Du-Bic. Toute personne ayant visité cette pharmacie le 22 janvier entre 11h et 13h15 est invitée à surveiller l’apparition de symptômes de la rougeole.

Le Québec vit actuellement une éclosion de rougeole, avec neuf cas domestiques confirmés. À ce nombre s’ajoutent les trois voyageurs ayant contracté le virus à l’étranger.

Les personnes vaccinées ou ayant déjà contracté la maladie sont invitées à surveiller l’apparition de symptomes. Les personnes non protégées ayant été en contact avec un cas de rougeole devraient s’isoler à domicile pendant 14 jours.