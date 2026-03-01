QS s’inquiète de la tarification dynamique en épicerie

Québec solidaire (QS) a récemment exprimé ses préoccupations concernant l’utilisation potentielle de la tarification dynamique dans les épiceries du Québec. Le parti politique a demandé à l’Office de la protection du consommateur (OPC) d’évaluer les risques associés à cette pratique, qui pourrait devenir plus courante à la suite d’ententes comme celle conclue entre Loblaw et OpenAI.

La tarification dynamique, déjà utilisée dans des secteurs tels que l’aviation et l’hôtellerie, permet aux entreprises de modifier les prix en temps réel en fonction de divers facteurs. QS craint que cette pratique ne s’étende aux épiceries, surtout avec l’essor des étiquettes électroniques et des achats en ligne.

Des expériences aux États-Unis ont montré que cette méthode peut entraîner des différences de prix significatives, une famille pouvant payer jusqu’à 1200$ de plus par an pour le même panier d’épicerie qu’une autre.

Un besoin essentiel à protéger

Pour Québec solidaire, l’épicerie est un besoin essentiel lié à la sécurité alimentaire et ne doit pas devenir un terrain d’expérimentation pour des pratiques potentiellement discriminatoires. Le parti souligne l’importance d’agir en prévention pour protéger les familles québécoises, en insistant sur le fait que la nourriture n’est pas un produit de luxe mais un besoin de base.

«On ne parle pas ici de produits de luxe, on parle de nourriture et d’un besoin de base. Il est donc primordial d’évaluer les risques liés à ces nouvelles technologies et de s’assurer que ces pratiques soient balisées, transparentes et équitables», affirme Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d’économie.

Québec solidaire appelle à ce que ces pratiques soient balisées, transparentes et équitables. Le parti demande à l’Office de la protection du consommateur d’examiner l’état actuel de ces pratiques au Québec pour s’assurer qu’elles ne nuisent pas aux consommateurs. Cette démarche vise à garantir que les nouvelles technologies ne compromettent pas l’accès équitable à des produits alimentaires de base.

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