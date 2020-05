COVID-19: les entreprises montréalaises s’en tirent mieux selon un sondage

Les entreprises des zones métropolitaines comme Montréal et Laval encaissent mieux le choc économique causée par la pandémie de COVID-19 que les autres entreprises québécoises, selon un sondage de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) publié aujourd’hui.

Selon l’étude effectuée par l’Institut de recherche sur les PME affilié à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ce sont les régions du Saguenay-Lac-St-Jean, de Lanaudière et de l’Estrie qui ont subi les contrecoups les plus durs.

Un peu plus du tiers des entreprises de Montréal, Laval et de la région de la Capitale-Nationale (35,65%) ont subi un impact économique fort en se basant sur quatre critères: le niveau d’arrêt des activités de l’entreprise pendant la pause, la variation des revenus, le nombre de contrats et de commande et les licenciements.

Ce taux monte à 57% au Saguenay-Lac-Saint-Jean, région la plus durement touchée.

Le sondage révèle également que 45% des entreprises ont subi une baisse de revenus de plus de 50%. Le tiers des répondants ont mis à pied plus de 75% de leurs employés et un sur cinq (19,4%) a licencié l’ensemble de sa main d’œuvre.

Plus de la moitié des entreprises sondées (54%) ont connu des baisses de plus de 50% du niveau de leurs activités.

L’enquête a été menée auprès de 1238 entreprises québécoises entre le 5 et le 19 mai.