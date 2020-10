COVID-19: des incertitudes sur les capacités hospitalières hors Montréal

D’après les plus récents rapports fournis par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) les hospitalisations en lien avec la COVID-19 tendent à se stabiliser au Québec et notamment dans le Grand Montréal.

Le ministre de la Santé Christian Dubé a réagi à la publication de ces deux rapports en déclarant que les efforts des Québécois au cours du dernier mois «ont donné des résultats».

«Depuis trois semaines, les projections sont encourageantes. Nous devons cependant être prudents, car ces tendances peuvent facilement être renversées et certaines régions du Québec demeurent sous haute surveillance. C’est pourquoi on doit continuer de réduire notre nombre de cas afin de diminuer le nombre d’hospitalisations et limiter les décès.»

Selon les prévisions de l’institut, si le taux de transmission reste constant les hospitalisations devraient se stabiliser voire même baisser. Les projections avec les dernières données établissent qu’il ne devrait pas y avoir «de dépassement des capacités hospitalières dédiées à la COVID-19 au cours des 4 prochaines semaines».

L’INESSS souligne néanmoins certaines limites pour ces prédictions. Dans les régions autres que le Grand Montréal, des incertitudes demeurent et on pourrait observer des dépassements des capacités hospitalières.

952 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le dernier bilan de la COVID-19 au Québec fait état de 952 nouveaux cas depuis 24 heures. Une légère baisse qui permet au Québec de repasser en dessous de la barre symbolique des 1000 cas. Le total des cas dans la province atteint les 104 952 cas (dont 89 592 sont considérés comme guéris). Le ministère précise que 156 cas antérieurs ont été rajoutés au total suite à un changement de système de données réalisées le 27 juillet.

18 nouveaux décès sont à ajouter au bilan humain de la COVID-19 au Québec. Sur ces 18 morts, 4 sont survenus dans les dernières 24 heures, 11 entre le 23 et le 28 octobre et 3 à une date inconnue. Le total des morts de la COVID-19 dans la province depuis le début de la crise sanitaire atteint les 6231.

Les hospitalisations sont en légère hausse avec 6 nouvelles entrées pour un cumul de 515. Parmi ces hospitalisations, 81 se trouvent aux soins intensifs soit une augmentation là aussi très légère de 3 dans les dernières 24 heures.

Quant aux prélèvements réalisés le 28 octobre, Québec recense 27 484 tests pour un total de 3 080 384.

869 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

D’après les données du ministère de l’Éducation en date du 28 octobre, le réseau scolaire de la province recense une légère hausse par rapport à la veille avec près de 2388 cas actifs (1954 élèves et 434 membres du personnel).

Sur les 6973 personnes ayant été testées positives depuis le début de l’année scolaire au Québec, le ministère en dénombre 4585 considérés comme rétablis et de retour à l’école (dont 3653 élèves et 932 membres du personnel).

Le nombre de classes touchées au 28 octobre augmente de 1, avec 920 classes fermées à cause d’une infection de COVID-19.

Si près de 1533 écoles ont été touchées par des infections, 664 ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif baisse légèrement de 19 et passe à 869 écoles.