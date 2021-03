COVID-19: des hospitalisations et des nouveaux cas en hausse au Québec

Les nouveaux cas de COVID-19 continuent d’osciller et de se stabiliser au Québec avec 712 infections dans les dernières 24 heures, soit une légère hausse.

Dans le même temps, les hospitalisations enregistrent une hausse avec 12 nouvelles entrées pour un cumul de 513 (sur une base de lit désignée de 2117). Il en va de même pour les admissions aux soins intensifs avec là aussi 12 personnes supplémentaires pour un cumul de 114.

Près de 303 051 personnes ont été infectées par la COVID-19 et 285 682 sont depuis considérées comme rétablies.

Dans sa dernière mise à jour, l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) recense 542 cas de variants confirmés sur l’ensemble du Québec (dont 328 à Montréal), les cas présomptifs sont en hausse avec 3373 potentiels infections aux variants.

La région de Montréal continue d’enregistrer le plus gros des nouveaux cas dans la province pour ce 22 mars avec près de 320 cas. Les autres régions les plus touchées sont la région de Laval avec 106 cas, la région de la Montérégie avec 70 cas ou encore la région des Laurentides avec 40 cas.

Le Québec enregistre aujourd’hui 15 décès supplémentaires, dont 3 décès dans les dernières 24 heures, 9 entre le 15 et le 20 mars et 3 décès avant le 15 mars. Le bilan humain de la COVID-19 au Québec s’élève à 10 614 décès.

Les prélèvements s’élèvent pour la date du 20 mars à 20 216.

Du côté de la vaccination, 21 180 doses ont été administrées hier dans la province. Un total de 966 566 personnes vaccinées contre la COVID-19 au Québec. Le ministère précise que jusqu’à présent, 1 050 355 doses ont été reçues.

Alors que la vaccination débute aujourd’hui dans les pharmacies, les personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur l’île de Montréal peuvent aussi d’ores et déjà prendre rendez-vous pour recevoir une dose du vaccin.

773 écoles avec cas actifs de COVID-19 au Québec

Le Ministère de l’Éducation a mis à jour ses données concernant les infections dans le milieu scolaire pour la date du 18 mars. Les cas positifs confirmés et actifs sont en légère baisse avec 1846 (+17) cas dans le réseau scolaire de la province (1503 élèves et 343 membres du personnel).

Le ministère recense aussi 78 cas de variants confirmés et 96 présomptifs dans le réseau depuis le 12 mars.

Sur les 13 801 cas positifs rapportés, près de 11 955 sont rétablis et de retour à l’école. Près de 619 (+142) classes sont actuellement fermées.

Depuis le 5 janvier 2021, 1987 écoles ont rapporté un ou des cas positifs de COVID-19 au sein de leur établissement, 5 écoles sont partiellement ou totalement fermées. 1214 écoles ne présentent plus de cas actifs depuis 14 jours et sont retirées du compte. Le nombre d’écoles ayant au moins un cas positif actif augmente de 16 pour un cumul de 773 écoles.