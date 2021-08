COVID-19: les éclosions actives en hausse au Québec

Même si les nouvelles infections de COVID-19 sont en baisse ce mardi avec 323 nouveaux cas contre 409 hier, les éclosions actives continuent elles d’augmenter.

Chiffré à 118 hier, les éclosions actives de COVID-19 atteignent 152 à la date du 16 août. Si elles restent inférieures à la moyenne des 7 derniers jours (166), les éclosions actives sont supérieures à la moyenne des 28 jours (125). La quatrième vague de COVID-19 continue ainsi sa progression avec un taux de reproduction effectif (Rt)de 1,31.

Les hôpitaux québécois enregistrent eux une légère hausse avec 6 hospitalisations supplémentaires pour un cumul de 88. Les soins intensifs restent stables pour une nouvelle journée avec un total de 27 personnes.

Les bilans quotidiens prennent désormais en compte le statut vaccinal des nouveaux cas ainsi que des hospitalisés. Ainsi, 67% des nouveaux cas du jour sont des personnes non vaccinées, 17% des primovaccinés et 16% de doubles vaccinés. Sur les 4 dernières semaines, ces taux montent à 63%, 23% et 14%. Pour les hospitalisations, la moitié sont des personnes non vaccinées alors que les primovaccinés et les doubles vaccinés représentent un quart chacun des hospitalisés. Sur les 4 dernières semaines, 65% des hospitalisations étaient des personnes non vaccinées.

2/2

Les non vaccinés continuent d’être plus à risque autant pour être infectés par le virus que pour être hospitalisés. (Voir graphique @INSPQ)

On surveille la situation de très près les nouvelles hospitalisations pour toutes les catégories d’âge. pic.twitter.com/oQjpxlJAB5 — Christian Dubé (@cdube_sante) August 17, 2021

Cet après-midi signera le retour d’un triste rendez-vous, celui des mises à jour hebdomadaire sur l’évolution de la COVID-19 au Québec. L’habituel trio composé du premier ministre François Legault, du ministre de la Santé Christian Dubé et du Directeur national de santé publique Horacio Arruda, tiendra une conférence de presse à 15h. François Legault pourrait notamment aborder la question épineuse de la vaccination obligatoire des employés du réseau de la santé.

Aucun décès supplémentaire au Québec

Le total des personnes infectées par la COVID-19 depuis le début de la pandémie est de 382 319. Parmi eux, 368 106 sont depuis considérées comme rétablies.

La province ne recense de nouveau aucun décès supplémentaire. Le bilan humain de la pandémie au Québec est évalué à 11 242 morts.



Les prélèvements à la date du 15 août s’élèvent à 13 956 tests réalisés

Du côté du variant delta, celui-ci continue sa progression dans la province. Pour la semaine se terminant le 7 août, le pourcentage de criblage confirmé et présomptif au variant Delta se situe aux alentours de 15,2% (contre 14,5% pour la semaine précédente) alors que 51% des cas confirmés sont toujours sous investigation.

74% de deuxièmes doses pour les 12 ans et plus vaccinés au Québec

Le seuil des 75% sera bientôt atteint pour les 18-29, dernier groupe d’âge à n’avoir pas atteint l’objectif fixé par Québec pour les premières doses.

Ce sont 43 831 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 42 634 dans les dernières 24 heures et 1 197 avant le 16 août. Le Québec atteint les 11 857 273 de doses distribuées au Québec. Près de 53 561 doses ont été administrées hors du Québec portant le total cumulé des doses distribuées à des Québécois à 11 910 834.