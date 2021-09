COVID-19: 400 000 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec

Près de 400 000 personnes ont été infectées par la COVID-19 au Québec depuis le début de la pandémie. Les 782 nouveaux cas du jour, un chiffre sensiblement similaire à la veille, ont permis à la province de franchir ce triste cap.

Sur les 400 625 personnes infectées, près de 382 703 personnes sont rétablies. Les éclosions actives de COVID-19 sont en augmentation à la date du 14 septembre, avec 481 éclosions contre 444 la veille. Le taux de reproduction effectif (Rt) est en légère augmentation à 1,17, témoignant d’une circulation du virus dans la population.

Le variant Delta représente pour la semaine du 29 août au 4 septembre, 61,6% des cas. Quant aux prélèvements, à la date du 14 septembre ceux-ci s’élèvent à 33 111 tests réalisés.

Deux décès supplémentaires au Québec

Dans le même temps, Québec enregistre deux nouveaux décès qui fait grimper le total des décès dus à la pandémie à 11 315 morts.



Les hôpitaux québécois enregistrent une hausse au niveau des hospitalisations, avec six patients supplémentaires (26 entrées, 20 sorties) dus à la COVID-19. Le total des hospitalisations atteint à ce jour 256 patients. Les soins intensifs recensent une augmentation de deux, pour un cumul de 87 personnes.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, 21 personnes sont des personnes non vaccinées ou ayant une première dose depuis moins de 14 jours, quatre ont reçu une dose et une autre personne est considérée comme pleinement vaccinée. Les non-vaccinés représentent aussi la majorité des nouveaux cas avec 576 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 42 primovaccinées et 164 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 8,9 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 32,9 fois supérieur.

En date du 15 septembre, 53,26% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

82% des 12 ans et plus pleinement vaccinés

Alors que la campagne de vaccination se poursuit, avec l’objectif pour Québec d’atteindre les 85% de deuxième dose pour la population de 12 ans et plus.

Ce sont 20 120 doses de vaccin supplémentaires qui viennent s’ajouter au total de la province, dont 18 886 dans les dernières 24 heures et 1234 avant le 15 septembre. Le Québec atteint les 12 686 736 de doses distribuées au Québec.

En comptant les doses administrées hors du Québec (157 291) les Québécois ont reçu 12 844 027 doses de vaccin contre la COVID-19.