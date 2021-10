COVID-19: nouvelle hausse des infections et des décès au Québec

Le nouveau bilan de la COVID-19 au Québec fait état d’une nouvelle augmentation des infections, ainsi qu’une hausse des décès.

La province enregistre ainsi 624 nouvelles infections, soit 118 cas de plus que la veille.

Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 au Québec s’alourdit également pour une nouvelle journée, avec cinq décès supplémentaires. À ce jour, ce sont 11 405 personnes qui sont mortes après avoir contracté la COVID-19.

Des hospitalisations en légère hausse

Les hôpitaux québécois recensent de nouveau une légère hausse des lits occupés, avec trois nouvelles hospitalisations par rapport à la veille (avec 28 entrées, 25 sorties). Le total des hospitalisations passe à 297 patients, tandis que les soins intensifs diminuent de deux (six entrées, huit sorties) et affichent un bilan de 88 personnes.

En date du 6 octobre, près de 49% des hôpitaux québécois ne recensaient aucun cas de COVID-19.

Parmi les nouvelles hospitalisations du jour, on dénombre 12 personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose depuis moins de 14 jours, deux personnes primovaccinées et 14 autres personnes considérées comme pleinement vaccinées.

Les non-vaccinés représentent toujours la majorité des nouveaux cas, avec 426 personnes. Le reste des nouveaux cas se divise entre 21 primovaccinées et 177 personnes doublement vaccinées.

Selon les données de l’INSPQ, une personne non vaccinée enregistre un risque d’infection 7,7 fois supérieur par rapport à une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation atteint en ce moment un taux 27,6 fois supérieur.

Les éclosions actives affichent toujours le chiffre de 582 pour le 6 octobre. La moyenne mobile des cas sur les sept derniers jours continue elle de reculer et affiche 536. Le taux de reproduction effectif (Rt) dorénavant à 0,87, témoigne d’un ralentissement accru de la circulation du virus dans la population. Sur les 413 930 personnes infectées depuis le début de la pandémie au Québec, près de 397 404 personnes sont rétablies.

Les prélèvements à la date du 5 octobre s’élèvent à 33 396 tests réalisés.

Vers la vaccination des enfants?

Ce matin, le groupe Pfizer/BioNTech a annoncé avoir déposé une requête auprès de l’agence américaine de régulation des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA) pour une utilisation d’urgence de son vaccin contre la COVID-19 pour les 5/11 ans.

Parallèlement, le Québec a atteint hier les 85% de sa population de plus de 12 ans vaccinés avec deux doses. C’était l’objectif souhaité depuis plusieurs mois.

Ainsi, 13 153 doses de vaccin supplémentaires (12 737 doses dans les dernières 24 heures et 416 avant le 6 octobre) viennent s’ajouter au total de la province. On dénombre 12 977 065 de doses distribuées au Québec depuis le début de la campagne.

En comptant les doses administrées hors du Québec (195 265), les Québécois ont reçu 13 172 330 doses de vaccin contre la COVID-19.