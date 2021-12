Faille informatique: mesure spéciale à Revenu Québec

Alors que ses services sont toujours suspendus en raison d’une faille informatique, Revenu Québec donne du lest aux entreprises. En raison de la fermeture temporaire de certains sites, elles disposeront de deux jours supplémentaires pour produire des déclarations de retenues à la source.

L’échéance initiale, fixée à mercredi, a été repoussée à vendredi. La mesure, qualifiée d’exceptionnelle, permettra à 170 000 entreprises d’éviter d’être pénalisées. Dans l’intervalle, Revenu Québec pourra aussi veiller à la restauration complète de ses services malgré la faille informatique.

Même si ses services demeurent suspendus, Revenu Québec assure que les virements prévus aux citoyens ou aux entreprises seront bel et bien expédiés. Pour l’heure, tous les services Web ont été rétablis, hormis l’accès à la section Mon dossier, qui demeure temporairement fermée.

Au cours de la fin de semaine, des milliers de sites Web, autant de nature fédérale que provinciale ou municipale, ont cessé leurs activités temporairement. Les données des utilisateurs restent protégées. La fermeture des sites en question se veut plutôt préventive, «le temps de faire les vérifications nécessaires et d’apporter les correctifs».

Les vulnérabilités des plateformes informatiques ont été identifiées le 10 décembre. Le lendemain, avec l’autorisation du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, plusieurs sites ont été fermés. Une cellule de crise a été formée pour suivre la situation en tout temps.

«Nous prenons très au sérieux la découverte de cette faille de sécurité et sommes en action depuis vendredi pour sécuriser l’ensemble de nos actifs informationnels, assure M. Caire. Tout est mis en œuvre pour limiter les conséquences de ces fermetures pour les citoyens et nous ne ferons aucun compromis sur la sécurité de nos actifs et les données des Québécoises et des Québécois.»

L’accès aux services Web est variable. Cependant, les services téléphoniques gouvernementaux usuels sont toujours accessibles.