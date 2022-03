De nouveaux variants à prévoir, mais beaucoup moins virulents

La pandémie de COVID-19 disparaît tranquillement pour laisser place à l’endémie. Cela signifie que la gestion de virus demeurera importante, mais n’affectera plus les activités générales de la population. C’est ce que prédit le chef de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital général juif de Montréal, Karl Weiss.

Une endémie est la présence habituelle d’une maladie infectieuse dans une région donnée. La maladie y sévit en permanence, mais ses effets sont connus. L’influenza, par exemple, sévit au Québec dans un contexte endémique. Lorsque la cinquième vague de la COVID-19 sera complètement achevée, la gestion du virus devra ressembler à celle de la grippe, estime le Dr Weiss.

«Avec cette COVID 6.0, l’approche sera très différente, a-t-il expliqué lors d’une conférence virtuelle organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM). Aura-t-on d’autres vagues? Possiblement, probablement même. Mais il faudra avoir une approche similaire à la grippe, plus démocratisée dans la distribution des tests, qui permettra une plus grande flexibilité.»

Il faut maintenant regarder la COVID dans la société et non la société dans la COVID: ce n’est plus le virus qui devrait être au centre de tout. Karl Weiss, chef de la division des maladies infectieuses de l’Hôpital général juif de Montréal

L’immunité populationnelle mondiale est forte, constate-t-il, compte tenu du nombre d’individus touchés par Omicron et grâce à la vaccination. Cela explique pourquoi la réponse à une nouvelle vague du virus risquerait d’être moins sévère. Dans un contexte d’endémie de COVID-19, il est d’autant plus improbable qu’un variant ou un sous-variant plus menaçant qu’Omicron ressurgisse, estime Karl Weiss.

«Omicron, c’est comme le gâteau vedette du pâtisser. C’est son chef-d’œuvre. Il ne vous montrera plus les gâteaux qu’il a gâchés auparavant, parce qu’il a trouvé la meilleure recette. Donc oui, il y aura des sous-variants, mais leur impact sur la société ne se comparera jamais au début de la pandémie.»

Approche ciblée

Dans un contexte d’endémie de COVID-19, les personnes à risque, comme les individus immunosupprimés ou les personnes âgées, devront recevoir un traitement particulier. On pense ici à divers médicaments développés pour limiter les effets de la COVID-19. Ces individus pourraient aussi recevoir d’autres doses de rappel de vaccin.

Pour la population en général, une approche à géométrie variable est à privilégier. La plupart des personnes risquent de recevoir un vaccin à chaque tranche de quatre à cinq ans.

Jusqu’ici, la COVID-19 a entraîné environ six millions de décès à l’échelle mondiale.