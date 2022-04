EN DIRECT: Luc Boileau fait le point sur la COVID-19

Le directeur national de santé publique par intérim, Luc Boileau, fait le point sur la situation sanitaire mercredi, à Québec.

Il est accompagné du sous-ministre associé à la Direction générale de la gestion exécutive et opérationnelle de la pandémie du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Daniel Paré, et du médecin microbiologiste et expert clinique en appui à la gestion scientifique de la pandémie du MSSS, Dr Jean Longtin.

Mercredi, on recense 122 hospitalisations supplémentaires dues à la COVID-19. Un total de 2060 personnes sont hospitalisées dans la province, une première depuis le 15 février.

Du côté des soins intensifs, les chiffres de Québec montrent une augmentation de 16, pour un total de 83 patients dans ces unités.

Le Québec déplore également 13 nouveaux décès. Le bilan humain de la pandémie de COVID-19 atteint désormais 14 592 décès dans la province.