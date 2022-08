COVID-19: soubresaut des décès au Québec

Les dernières données de la santé publique du Québec font état de 29 nouveaux décès liés à la COVID-19. Quant aux hospitalisations, elles sont en baisse à travers la province.

Dans le détail, on enregistre 1 959 hospitalisations, dont 665 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de 40 par rapport à la veille.

En ce qui concerne les soins intensifs, 46 personnes y sont prises en charge, dont 28 en raison de la COVID-19, soit une augmentation de quatre par rapport à la veille.

Dans le réseau de la santé, 3 877 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Enfin, 951 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés à travers la province, d’après le bilan gouvernemental. Il est à noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Les 60 ans et plus ont eu l’occasion d’accéder à une dose de rappel dès lundi. Ce sera ensuite au tour des 18 ans et plus dès le 29 août.