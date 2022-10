Cinq nouveaux juges nommés à la Cour supérieure

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a nommé mardi cinq nouveaux juges à la Cour supérieure du Québec.

L’une d’entre elles, Janet Michelin, est née et a grandi à Montréal. Rappelons que les processus de nomination à la magistrature sont publics depuis 2016. Associée au cabinet IMK LLP à Westmount, Mme Michelin remplace la juge L. Arcand, qui a démissionné le 22 avril 2022. Spécialisée dans le droit des fiducies et successions ainsi qu’en droit du travail, elle a aussi régulièrement représenté des clients dans des affaires générales de droit civil et commercial. Elle a également enseigné les techniques de plaidoirie à l’Université McGill de 2016 à 2022.

Jean-Louis Lemay, juge à la Cour provinciale du Québec, passera à la Cour supérieure du Québec pour remplacer la juge A. Soldevilla, qui est devenue juge surnuméraire au mois de juin. Il est juge coordonnateur de la région Québec-Chaudière-Appalaches depuis avril 2017. Il a notamment été président du Jeune Barreau de Québec en 2003 et est devenu bâtonnier du Barreau de Québec en 2006. Le juge Lemay a aussi enseigné à l’École du Barreau.

Renée Thériault vient quant à lui succéder au juge D. Platts, qui a donné sa démission le 18 février dernier. Conseillère juridique principale à la Cour suprême du Canada, l’Acadienne de naissance a remporté de nombreuses bourses et prix tout au long de sa carrière, notamment pour son soutien à l’aide juridique. Au sein de la plus haute juridiction du pays, elle a participé à la résolution de nombreux différends. La juge Thériault a également piloté diverses initiatives de sensibilisation auprès du public en lien avec le système de justice.

David E. Roberge remplacera pour sa part M. St-Pierre, qui a choisi de devenir juge surnuméraire en mai dernier. Il travaille à Montréal depuis plusieurs années, associé chez McCarthy Tétrault, spécialiste de la responsabilité professionnelle, du droit de la santé, de l’environnement, du droit disciplinaire et des actions collectives. Il s’est notamment investi en tant que bénévole au sein d’Avocats sans frontières en Haïti ou auprès des communautés 2ELGBTQI+.

Catherine Piché est professeure et vice-doyenne de la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Elle remplacera la juge M. D. Perrault, devenue juge surnuméraire. Elle a participé activement comme chercheuse à la réforme du droit des actions collectives de l’Ontario et du Québec. Auparavant, elle était avocate en litige commercial au sein de cabinets d’avocats nationaux à New York et à Montréal. Elle a également été auxiliaire juridique à la division d’appel de la Cour fédérale du Canada.