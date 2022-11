Le chômage baisse au Québec

Le niveau d’emploi connaît une hausse au Québec. Le taux de chômage s’établit maintenant à 4,1%, une baisse de 0,3%. À l’échelle de la province, 28 000 emplois ont été pourvus. Il s’agit d’une deuxième hausse de l’emploi en trois mois.

Au Québec, la hausse du travail à temps plein a plus que contrebalancé la baisse enregistrée dans le travail à temps partiel. Les augmentations d’emploi les plus élevées ont été observées dans le domaine de l’immobilier, des finances et des services de location.

À l’échelle canadienne, le taux de chômage s’avère stable. Il s’est élevé à 5,2% en octobre, la même proportion qu’en septembre. Un creux record avait été atteint en juin et juillet, à 4,9%. L’économie canadienne a ajouté 108 000 emplois en octobre.