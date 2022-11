Santé Canada garantit l’approvisionnement en médicaments pour enfants

Pour mettre un terme à la pénurie de médicaments pour enfants qui perdure depuis quelques mois, Santé Canada annonce aujourd’hui la garantie d’un approvisionnement en provenance de l’étranger en acétaminophène pour enfants. Ces produits seront en vente dans les pharmacies de détail et communautaires au cours des prochaines semaines.

Selon le ministère, les quantités de produits qui seront importées augmenteront les stocks offerts aux consommateurs et contribueront à remédier à la situation en cours. Les Canadiens sont invités à n’acheter que la quantité dont ils ont besoin pour que les autres parents et soignants puissent également avoir accès aux médicaments.

Nous avons les mêmes préoccupations que les parents et les soignants quant à leur incapacité de trouver de l’acétaminophène et de l’ibuprofène pour nourrissons et enfants. Ces produits sont essentiels aux familles, aux soignants et aux professionnels de la santé pour leur permettre de réduire la fièvre et la douleur. Extrait d’un communiqué de Santé Canada

Afin d’accroître davantage les stocks et approvisionner les hôpitaux au Canada, Santé Canada a récemment approuvé l’importation d’ibuprofène et d’acétaminophène pour nourrissons et enfants. L’ibuprofène a déjà été importé et la distribution est en cours.

Ne donnez pas de médicaments contre la fièvre et la douleur pour adultes à des enfants de moins de 12 ans avant d’avoir consulté un professionnel de la santé à ce sujet.