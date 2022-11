Il n’y a jamais eu autant d’infirmières et infirmiers au Québec

Selon le plus récent portrait statistique dévoilé aujourd’hui par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), il n’y a jamais eu autant d’infirmières et infirmiers au Québec malgré la pénurie ressentie pendant la pandémie. L’OIIQ comptait 82 271 membres inscrits au Tableau au 31 mars 2022.

On remarque que l’effectif en emploi a augmenté de 1,5 % par rapport à l’année précédente. Ce taux de croissance est supérieur à la moyenne des dix dernières années.

Un nombre inégalé d’infirmières et d’infirmiers travaillent à temps complet, soit 68,4 % de l’effectif. Cela correspond à une augmentation de 4 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La hausse est encore plus marquée au sein de la relève infirmière: elle atteint 51,1 %.

L’attractivité de la profession est toujours présente. Toutefois, la rétention de plus de 63 000 infirmières et infirmiers dans le réseau de la santé et des services sociaux demeure un enjeu. Ainsi, la tendance amorcée depuis le début de la pandémie se poursuit avec une hausse de l’effectif au privé, sans qu’on enregistre un départ massif du secteur public.

La barre du millier d’infirmières praticiennes spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés (IPS) a quant à elle été atteinte. Au 31 mars 2022, l’effectif comptait 1 097 IPS, soit 30 % de plus que l’année précédente, ce qui constitue la plus forte augmentation enregistrée.

Le Québec compte 7,70 infirmières et infirmiers par 1 000 habitants, une proportion qui continue de se comparer favorablement avec le reste du Canada, dont la moyenne est de 7,02 d’après les plus récentes données.