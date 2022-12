Autre accusation de viol collectif au hockey junior

Une adolescente aurait été agressée sexuellement par deux jeunes joueurs de hockey qui évoluaient pour les Voltigeurs de Drummondville, à l’automne 2016. Au moment de l’agression, un deux des participants allégués était majeur. Un troisième individu, aussi mineur, aurait aussi participé à l’agression.

Le seul agresseur allégé à être majeur au moment des faits est Noah Corson, le fils de l’ancien joueur des Canadiens Shayne Corson. Celui-ci doit comparaitre au palais de justice de Drummondville en juin prochain, selon Radio-Canada.

L’identité des deux autres agresseurs ne peut être dévoilée en raison de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Ils ont toutefois plaidé coupables concernant une agression sexuelle devant un tribunal réservé aux mineurs l’année dernière.

Avant l’agression, la plaignante aurait fréquenté le seul individu des trois à ne pas évoluer pour les Voltigeurs. L’agression s’est déroulée dans le domicile de la victime. Durant le crime allégué, un des adolescents aurait filmé la scène avec son téléphone cellulaire.

Vivant avec des séquelles psychologiques de l’évènement, la victime a été admise dans un établissement de santé en psychiatrie au printemps 2017.

« Jamais, au grand jamais, quelqu’un de l’organisation n’a été mis au courant de cela. J’ai été renversé, je n’en reviens toujours pas. C’est contre toutes les valeurs de l’organisation. On dénonce les situations comme celles-là et s’il y a collaboration à avoir avec l’enquête on va collabore r», a indiqué le président des Voltigeurs, Éric Verrier, à Radio-Canada.

L’accusé a refusé de commenter l’affaire à Radio-Canada.