24 jours d’accès gratuit pour les parcs nationaux du Québec

Le réseau des parcs nationaux du Québec sera ouvert gratuitement au public, à raison de deux journées par semaine, du 28 décembre au 14 mars.

«Pour inciter les Québécois à bouger et à redécouvrir notre magnifique territoire, Caroline Proulx et moi annonçons 2 journées/semaine d’accès gratuit dans les parcs du @reseausepaq pendant tout l’hiver», explique la ministre responsable du Sport, des Loisirs et du Plein air, Isabelle Charest. «Alors à «GO» on sort bottes, raquettes et skis et on va prendre l’air.»

Pour inciter les Québécois à bouger et à redécouvrir notre magnifique territoire, @caroaubureau et moi annonçons 2 journées/semaine d’accès gratuit dans les parcs du @reseausepaq pendant tout l’hiver.



Alors à « GO » on sort bottes, raquettes et skis et on va prendre l’air ❄️🌲😁 pic.twitter.com/oBh9KPsBcD — Isabelle Charest (@IsabelleCharest) December 19, 2022

Mme Charest a fait cette annonce lundi, au parc national de la Yamaska, en compagnie de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Notons qu’en temps normal, le coût d’entrée dans les sites de la Sépaq – Société des établissements de plein air du Québec – est de 9,25$ par jour par adulte. Néanmoins, l’accès est gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.