Pluie et verglas pour cette fin de semaine du Nouvel An

Après la tempête et les rafales glaciales, place à la pluie, au verglas et au brouillard. La prudence sera de mise sur les routes du Québec devant ce cocktail météo.

Une masse d’air doux passe présentement sur le Québec, indique Environnement Canada. De la pluie intermittente est attendue de vendredi à dimanche sur plusieurs secteurs.

Les automobilistes devront se montrer prudents. Combinée à la fonte de la neige, la pluie pourrait produire des accumulations d’eau sur les routes, selon l’agence gouvernementale.

Dans la grande région de Montréal, de la pluie est attendue dès vendredi, avec 8 degrés. Même scénario pour le réveillon du Nouvel An avec des températures clémentes. Dimanche, place à un ciel nuageux avec 4 degrés.

En ce qui concerne la pluie verglaçante, un avertissement a été émis à Minganie, au parc national de la Gaspésie–Murdochville, à la rivière Manicouagan et à Sept-Îles–Port-Cartier. Environnement Canada mentionne que les routes, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacés et glissants.

Depuis vendredi matin, le brouillard est présent sur plusieurs secteurs de la province, indique Environnement Canada via Twitter. Avec le redoux, ce phénomène s’installera quelques jours. Il est conseillé de consulter les conditions météorologiques avant de prendre le volant.

