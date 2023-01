Les grands PDG canadiens ont déjà reçu l’équivalent de votre salaire annuel

Les 100 présidents-directeurs généraux les mieux payés au Canada auront encaissé ce que le travailleur moyen mettra toute l’année à gagner à partir de ce mercredi 4 janvier à 9h43.

Le PDG le mieux payé en 2021 était le dirigeant de Nuvei, Philip Fayer, qui a gagné un peu plus de 140 M$. En deuxième place, on retrouve le dirigeant de GFL Environnement, Patrick Dovigi, qui a gagné plus de 43 M$ en 2021, suivi du PDG de Bausch Health Companies, Thomas J. Appio, qui a empoché 28 M$ lors de la même année.

Ces 100 PDG, qui sont majoritairement des hommes, ont été payés en moyenne 14,3 M$ en 2021, battant le précédent record de 11,8 M$ en 2018, selon un récent rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA). Parmi les 100 PDG les plus riches au pays, seulement trois sont des femmes.

Ils gagnent maintenant 243 fois plus que le salaire moyen des travailleurs au Canada, en hausse considérable par rapport au sommet précédent de 227 fois le salaire moyen des travailleurs en 2018.

Alors que l’inflation nuit aux travailleurs, elle est excellente pour les bénéfices des entreprises, qui ont atteint des sommets historiques; lorsque les bénéfices augmentent, les primes des dirigeants de ces entreprises augmentent également.