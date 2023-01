Mosquée de Québec: Legault forcé de censurer les commentaires

Les commentaires ont été bloqués sur les publications du premier ministre du Québec faisant la commémoration des attentats de la mosquée de Québec.

Pour souligner les six ans de la tragédie qui a fait 6 morts et 19 blessés, François Legault a publié sur Facebook et Twitter des messages pour rendre hommage aux victimes. Sur les deux publications, il est impossible de laisser un commentaire.

Rappelons-nous cette tragédie. Rendons hommage aux victimes et à leurs familles. Au nom du gouvernement du Québec, je salue la mémoire d’Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzedine Soufiane, Aboubaker Thabti: nous ne vous oublierons jamais. pic.twitter.com/VMkB44xjdx — François Legault (@francoislegault) January 29, 2023

Une décision qui «démontre clairement que nous avons un problème sérieux et qui ne cesse d’augmenter avec le temps» selon Monsef Derraji, leader parlementaire libéral et député de Nelligan.

Devoir désactiver les commentaires sous le tweet du PM qui rendait hommage aux victimes de l’attentat de la mosquée de Québec, démontre clairement que nous avons un problème sérieux et qui ne cesse d’augmenter avec le temps.



Dénonçons les commentaires haineux sur les RS!

#polqc https://t.co/DVhGAZ9NKr — Monsef Derraji (@monsefderraji) January 29, 2023

C’est la «preuve qu’il faut demeurer conscient qu’il y a des messages haineux qui font en sorte qu’un jeune a dégénérée 2017» souligne quant à lui le conseiller municipal de Montréal-Nord, Abdelhaq Sari, avant d’ajouter que ceux-ci peuvent être «très dangereux».

Des messages bloqués sont en General haineux simplistes, ignorants maléfiques et peuvent être très dangereux.

Demeurant vigilants et conscients. Ses paroles sont la traduction de la méconnaissance des autres sans fondements. — Abdelhaq Sari Conseiller de ville à Montréal Nord (@sari_ab) January 29, 2023

M. Sari avait participé, avec d’autres membres d’Ensemble Montréal, à une demande du parti pour avoir plus de mesures contre les crimes haineux. Les espaces numériques avaient notamment été ciblés par cette motion à la recommandation de l’organisme B’nai B’rith.