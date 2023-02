Demande record d’électricité au Québec

Avec la vague de froid polaire qui s’abat actuellement sur la province, les Québécois sont contraints d’augmenter leur consommation d’énergie. Un nouveau record de demande d’électricité a été franchi aujourd’hui en fin de journée.

Aux alentours de 17h30, Hydro-Québec enregistrait une consommation historique de 42 700 mégawatts, selon les informations de La Presse. Le précédent record datait du mois de janvier 2022. La société d’État avait alors fait face à un pic de consommation de 40 380 mégawatts. La province avait notamment dû importer 2000 mégawatts de l’Ontario et de l’État de New York.

Plus tôt ce matin, HydroQuébec avait demandé à ses usagers de réduire le plus possible leur consommation, afin de ne pas exercer une pression insoutenable sur le système électrique.

L’entreprise avait suggéré de réduire le chauffage d’un ou deux degrés, de limiter l’utilisation d’eau chaude et de reporter l’utilisation d’électroménagers.

«Partout au Québec, les températures extrêmement froides mettront à l’épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui augmentera la demande liée au chauffage», avait anticipé la société d’État.

Les températures glaciales s’étireront jusqu’à samedi soir. Le mercure devrait cependant remontrer en flèche dans la métropole au cours de la journée de dimanche.