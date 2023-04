Hydro-Québec: le courant rétabli pour 1 million de clients d’ici dimanche

Hydro-Québec vise le rétablissement du courant pour 1 million de clients d’ici dimanche. Un effort particulier est déployé à Montréal, la région la plus touchée par les pannes, où des équipes en provenance d’autres régions sont déplacées pour accélérer la réparation des infrastructures de distribution électrique.

Si Hydro-Québec est parvenue à rétablir le courant pour 800 000 clients depuis le début des pluies verglaçantes de mercredi, 290 000 clients n’ont toujours pas d’électricité et pour la plupart, depuis mercredi. À Montréal, ce sont près de 185 000 clients qui sont toujours affectés par des pannes.

«On souhaite atteindre le million de clients rétablis d’ici demain. (…) On tombe dans la partie de notre plan de rétablissement qui consiste à rétablir des pannes ou moins de clients sont affectés», dévoile Maxime Nadeau, directeur du Contrôle du système énergétique chez Hydro-Québec, en point de presse d’Hydro-Québec.

Un effort particulier à Montréal

À Montréal, la région la plus affectée par la panne devant la Montérégie et Laval, «il y a un focus particulier», annonce M. Nadeau. «Il y’a des équipes de plus qui ont été déplacées pour s’assurer qu’on puisse, à Montréal, rétablir les clients qui n’ont toujours pas de courant». De telles équipes, il y en a 1500 sur le terrain dans la province.

Alors que l’accès à certaines ressources alimentaires peut être difficile, à Montréal et dans cinq autres régions administratives, «il sera permis demain que les magasins d’alimentation puissent ouvrir», déclare le ministre de l’Économie, de l’innovation et de l’énergie, Pierre Fitzgibbon aussi présent au point de presse de la société d’État.

M. Nadeau ne saurait estimer la date à laquelle le courant de tous les clients sera rétabli, mais il serait étonnant que ça prenne «une semaine de plus», dit-il.