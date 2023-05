La député de Verdun devient whip de Québec solidaire

La députée de Verdun pour Québec solidaire, Alejandra Zaga Mendez, devient whip du deuxième groupe d’opposition à l’Assemblée nationale. Le changement de titulaire de cabinet sera effectif dès demain.

Le rôle d'un whip est de s'assurer que le nombre de membres du parti à l'Assemblée législative ou aux réunions de comité est suffisant pour remporter un vote si celui-ci est convoqué.

En se lançant dans la course au poste de co-porte-parole de Québec solidaire, la députée de Mercier, Ruba Ghazal, a cédé sa place le 21 mai dernier. Elle va se consacrer pleinement à la course. La candidature de Mme Ghazal est la première. La campagne durera 13 semaines et les porte-parole seront élus pendant le congrès de QS à la fin du mois de novembre.