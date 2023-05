La SQ prêtera main-forte au SPVM pour lutter contre le crime organisé

La Sûreté du Québec (SQ) collaborera avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans sa lutte contre le crime organisé.

Une enveloppe de 5,67 M$ octroyée par le gouvernement du Québec permettra de composer une équipe de 10 policiers de la SQ qui sera déployée dans des lieux particulièrement fréquentés par les membres du crime organisé dans la région du Grand Montréal. Ce financement provincial a fait l’objet d’une annonce ce matin par le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel, en visite au quartier général de la SQ sur la rue Parthenais, à Montréal.

La mobilisation policière plus accrue dans ces zones chaudes a pour but de renforcer le sentiment de sécurité des commerçants et citoyens touchés par cette problématique. En plus des opérations de visibilité, cette nouvelle équipe pourra, dans le cadre de son mandat, intervenir auprès de groupes criminels pour prévenir la perpétration d’actes de violence, colliger des renseignements sur des individus liés au trafic de stupéfiants et d’armes aperçus aux endroits ciblés et établir des réseaux d’information.

En ce qui concerne le territoire montréalais, cette initiative s’ajoute aux efforts d’intervention en matière de crime organisé déjà déployés par l’escouade Éclipse.