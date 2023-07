Avez-vous droit à la prestation dentaire du fédéral?

Les familles canadiennes gagnant moins de 90 000$ net par année peuvent obtenir une prestation du gouvernement fédéral pour les soins dentaires de leurs enfants. Métro vous explique comment vous y prendre pour voir le vert de cet argent et les critères d’admissibilité.

Il y a deux périodes de prestation pour la Prestation dentaire canadienne provisoire. Les critères d’admissibilité sont spécifiques à la période pendant laquelle votre enfant reçoit des soins dentaires. La première période de prestation, maintenant fermée, s’étendait du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023 alors que la seconde commençait le 1er juillet 2023 et terminera le 30 juillet 2024.

Une prestation sera octroyée seulement pour une demande ayant été faite pendant la période de prestation pour des soins reçus pendant cette période. Assurez-vous de répondre aux critères pour chaque enfant pour lequel vous faites une demande.

Si votre enfant à reçu des soins dentaires entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023, sachez que la période de prestation pour cette période est maintenant fermée. Pour la recevoir, il faut avoir fait sa demande avant la date de fermeture de la période.

Le montant octroyé pour les parents ou les tuteurs qui ont la garde complète de l’enfant ayant reçu des soins dentaires monte à 650$ pour les ménages au revenu de moins de 70 000$ par année. Pour les ménages au revenu se trouvant entre 70 000$ et 79 999$, le montant reçu est de 390$, alors que pour ceux dont le revenu se trouve entre 80 000$ et 89 999$ pourraient recevoir 260$. Pour les tuteurs et les parents en garde partagée, les montants sont respectivement de 325$, 195$ et 130$. Ces montants peuvent être remis pour chaque enfant admissible à la prestation.

Quoi savoir sur la nouvelle période de prestation

Tout d’abord, l’enfant pour lequel vous postulez afin de recevoir la prestation devait être âgé de moins de 12 ans au 1er juillet 2023. Cet enfant doit avoir eu un rendez-vous de soins dentaires avant que le parent ou le tuteur fasse une demande.

Ce que le gouvernement fédéral considère comme un soin dentaire inclue des services de santé buccodentaire fournis par un dentiste, un denturologiste ou un hygiéniste dentaire agréé. L’orthodontie, la prévention, la restauration, le diagnostic, la chirurgie buccale, l’endodontie, la parodontologie ainsi que la prosthodontie.

Un reçu officiel doit être remis pour ces services. Notez que les services de santé buccodentaire offerts gratuitement ne sont pas admissibles.

L’enfant pour lequel un parent effectue une demande de prestation ne doit pas être admissible à un régime d’assurance dentaire privé. Les coûts de soins pour l’enfant en question ne peuvent pas non plus être couverts, en partie ou en entier par un palier de gouvernement, quel qu’il soit.

En date du 1er juillet 2023, le parent ou tuteur effectuant la demande à la prestation doit être le seul à recevoir l’Allocation canadienne pour enfant (ACE). Le parent peut aussi, en cas de garde partagée, en recevoir la moitié. Les impôts de 2022 de tous les parents ou tuteurs de l’enfant doivent aussi avoir été faits pour que celui-ci soit admissible à la prestation de soins dentaires canadienne.